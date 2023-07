Im Eichsfeld klauen zwei Männer einen Zigarettenautomat

Gerterode. Im kleinen Eichsfelddorf Gerterode ist ein Zigarettenautomat verschwunden. Von der Tat gibt es Bildaufzeichnungen.

Ein kompletter Zigarettenautomat ist in der Nacht zu Donnerstag an der Karl-Marx-Straße in Gerterode verschwunden. Laut Polizei sollen zwei Männer den Automaten in der Zeit von 3.18 Uhr bis 3.21 Uhr aus der Verankerung gerissen haben. Angaben zur Schadenshöhe gibt es noch nicht. Eine sichergestellte Videoaufzeichnung wird derzeit ausgewertet.

Hinweise an die Polizei bitte mit dem Aktenzeichen 0188186 unter Telefon 03606/6510