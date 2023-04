Im Eichsfeld sind Auto-Kennzeichen verschwunden

Teistungen/Keula. In Nordthüringen sind Kennzeichen von zwei Autos verschwunden. Auch im Eichsfeld schlugen die Diebe zu.

Zwischen Sonntag und Dienstag wurden in Nordthüringen gleich zweimal Kennzeichen gestohlen. In Teistungen hatten es Diebe laut Polizeimitteilung auf die Kennzeichen eines BMW abgesehen. Das Auto eines Fahrers aus dem hessischen Groß-Gerau war vor einem Hotel im Klosterweg abgestellt worden. Die Kennzeichen lauten GG-N 2019.

In Keula ließen unbekannte Diebe im gleichen Zeitraum die vordere Kennzeichentafel eines Pkw mitgehen. Der Autobesitzer teilte der Polizei ebenfalls am Dienstag mit, dass das Nummernschild KYF-AX 863 von seinem Audi A6 verschwunden ist. Der Wagen war seit Sonntag an der Hauptstraße von Keula geparkt.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen.