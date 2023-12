Im Eichsfeld trifft Künstliche Intelligenz auf Kunst

Bei der Nacht der Kultur in Heiligenstadt trat Künstler Peer Gallus in den Wettstreit mit Künstlicher Intelligenz. Beide sollten das gleiche Bild malen.

Heiligenstadt Eine doppelte Mona Lisa aus dem Eichsfeld ist erstmals Teil einer Ausstellung in Gotha. Vorausgegangen ist ein Experiment

Was im Juni im Heiligenstädter Coworking-Space Eichsfeld entstand, ist jetzt Teil einer Kunstausstellung in Gotha. Bei der Nacht der Kultur in der Eichsfelder Kreisstadt gab es einen kleinen Wettkampf zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz (KI). Das große Thema lautete: „Mensch versus Algorithmus - Ist das Kunst oder schon künstlich?“

Christian Simon vom Verein Coworking Eichsfeld hatte den Erfurter Künstler Peer Gallus eingeladen, der mit seiner Malerei gegen die KI antrat. „Das Motiv hatten wir Peer Gallus überlassen“, erklärt Christian Simon. Während er auf der Leinwand loslegte, stand daneben ein Bildschirm mit einer Tastatur, in die die Gäste Textbausteine eingeben konnten, sogenannte Prompts, die beschreiben, was passieren soll. Damit regten sie die KI an, ein Bild zu generieren. Die Spannung war, ob genau das dabei herauskam, was der Mensch daneben malte.

Zwei verschiedene Versionen der Mona Lisa

Peer Gallus hatte sich für eine moderne Mona Lisa entschieden. „Am Ende wurde abgestimmt, ob der Mensch oder die künstliche Intelligenz das bessere Bild gemalt haben“, erklärt Christian Simon. „Und die Frage war, ob die KI den Menschen schon ersetzen kann.“ Das Ergebnis fasst Peer Gallus zusammen: „Die künstliche Intelligenz hatte keine Chance, da ich mir im Vorfeld schon überlegt hatte, wie ich dem Programm eine möglichst schwere Aufgabe stellen könnte“.

Er habe sich bewusst für die Mona Lisa von Leonardo da Vinci entschieden, sie aber auf seine eigene Art interpretiert, erklärt Gallus. Gerade sie, die so oft nachgemalt wurde, sei eine würdige Gegnerin für die KI. In der jetzigen Phase ihrer Entwicklung könne KI den künstlerischen Prozess, der in einem Menschen vorgeht, nicht ersetzen oder nachvollziehen. „Sie kreiert nur, was man ihr vorgibt, aber auch da stößt sie bei einem direkten Vergleich schnell an ihre Grenzen“, so das Fazit des Erfurter Künstlers, dem auch Christian Simon uneingeschränkt zustimmt. Er selbst beschäftigt sich schon länger mit KI und gibt dazu auch Seminare.

Das Ergebnis der Nacht der Kultur ist Teil der Ausstellung im Kunstforum Gotha. Foto: Peer Gallus / Coworking Eichsfeld

Doch es sei nur eine Frage der Zeit, bis auch diese Hürde überwunden sei. Aber ein digitales Bild sei noch lange kein originales Kunstwerk. Die entstehen aus Fantasie, Kreativität, Handarbeit und einem langwierigen Prozess, ein digitales Bild bislang nur aus vorgegebenen Bausteinen und festgelegten Parametern.

Jetzt aber sind das Bild von Gallus und das digitale Pendant, die in der Nacht der Kultur entstanden, Teil einer Kunstausstellung in Gotha. Der Verband bildender Künstler Thüringen stellt einmal im Jahr in der Themenreihe „Wert der Kreativität“ eine Mitgliederausstellung auf die Beine. Dieses Jahr geht es um „Künstlerische Intelligenz - Wie Kunst entsteht“. Eine der Fragen dabei lautet: „Macht KI den menschlichen Künstler überflüssig?“

Peer Gallus rief Simon an und fragte, ob man sich mit dem Experiment beteiligen wolle. „Klar, warum nicht“, meinte der Eichsfelder Verein. So hängt jetzt in der Ausstellung im Kunstforum „Hannah Höch“ in Gotha das Bild der Mona Lisa von Gallus, daneben ein Bildschirm mit der digitalen Fassung und wie es dazu kam. Die Ausstellung ist vom 8. Dezember bis 21. Januar dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. „Für die Nacht der Kultur 2024 werden wir uns wieder etwas überlegen“, kündigt Simon an.