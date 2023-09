Im Eichsfeld wächst ein knallig orangefarbener Puschelpilz

Die einen kennen ihn als Klebrigen Hörnling, andere als Ziegenbart. Doch egal, wie er heißt, die Farbe hat was.

Heiligenstadt. Bei Heiligenstadt hat ein Leser ein Prachtexemplar eines besonderen Pilzes fotografiert. Und es ist auch klar, was es für einer ist.

„Diesen schönen Pilz habe ich bei uns in der Gemarkung von Heilbad Heiligenstadt fotografiert. Das ist schon etwas Besonderes und auch etwas Glück, so etwas zu finden und fotografieren zu können“, sagt unser Leser Siegfried Spitzenberg, der das Haus wohl nie ohne Kamera verlässt. Er fragt, ob es möglich ist, das Foto zu veröffentlichen, damit viele Leser sehen, „was alles unsere Natur zu bieten hat an schönen Farben“. Bei dem puscheligen Gewächs, das sich vor allem auf Baumscheiben wohlfühlt, handelt sich um den klebrigen Hörnling, oft auch „Ziegenbart“ genannt. Er ist zwar nicht giftig, aber aufgrund seiner Konsistenz kaum genießbar. Manchmal wird er als Deko auf Tellern benutzt, denn die Farbe, ein kräftiges Orange, das sich später zu Rotorange wandelt, hat schon etwas für sich.