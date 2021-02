Im Eichsfeld werden die Gemeindekarten werden neu gemischt

Der Stein am Ortseingang von Bickenriede weist darauf hin, dass sich der Ort im historischen Eichsfeld befindet. Das Dorf im Unstrut-Hainich-Kreis liegt am Mühlhäuser Landgraben, was das Mainzer Rad (unten) für das Eichsfeld und die Haue für die Freie Reichsstadt Mühlhausen symbolisieren.