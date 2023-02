Im Eichsfeld wird die Polizei zu mehreren Unfälle mit Wildtieren gerufen

Themenbilder Polizei-Einsatz / Polizei-Arbeit am 14.08.18 in Gelsenkirchen: Blaulicht auf einem Polizeiwagen Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services GmbH

Eichsfeldkreis. Im Eichsfeldkreis gab es am Faschingswochenende drei Wildunfälle. Auf der neuen Ortsumfahrung von Kallmerode wich ein Mann einem Fusch aus und knallte an die Leitplanke.

Mehrere Wildunfälle hat es am Faschingswochenende im Eichsfeldkreis gegeben. So überquerte am Freitagabend ein Reh die Straße zwischen Arenshausen und Uder. Eine Frau konnte ihren Peugeot nicht mehr rechtzeitig stoppen und erwischte das Tier.

Am Samstag gegen 17.50 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem Renault auf der B 80 von Arenshausen Richtung Autobahn. Sie konnte dem Reh, das plötzlich auf die Straße lief, nicht mehr ausweichen und prallte mit ihm zusammen.

Um nicht einen Fuchs zu überfahren, lenkte eine 41-Jährige ihren VW am Samstag gegen 22.30 Uhr auf der B 247 zwischen Dingelstädt und Leinefelde gegen eine Schutzplanke. Mit einem Fuchs kollidiert ist dagegen eine 23-Jährige am frühen Sonntagmorgen mit ihrem Hyundai zwischen Uder und Heiligenstadt.