Im Eichsfeld wird nach mutmaßlicher Geldkartendiebin gesucht

Leinefelde. Bereits im April wurde aus einem Auto in Leinefelde eine Brieftasche gestohlen. Die Polizei sucht jetzt die mutmaßliche Täterin mit einem Fahndungsfoto.

Nachdem bereits am 28. April in Leinefelde eine Brieftasche samt Geldkarte aus einem Auto gestohlen worden war, fahndet die Polizei nun mit einem Foto nach der mutmaßlichen Täterin. Den Angaben zufolge war die Brieftasche aus einem Volkswagen T 4 gestohlen worden, den ein Mann gegen 8 Uhr in der Leinefelder Fuhlrottstraße geparkt hatte. Gegen 8.40 hatte sich dann eine bislang noch unbekannte Frau mit der Geldkarte in die Sparkassenfiliale in der Bahnhofstraße 22/24 begeben. Dort versuchte sie mehrfach Geld abzuheben – was allerdings nicht gelang, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Wer die Frau auf dem Foto erkennt oder Hinweise geben kann, wird gebeten, die Nordhäuser Kriminalpolizei unter Telefon: 03631/960 zu informieren. Das Aktenzeichen lautet: 0109549.