Im Sturm steht man zusammen

Natürlich suche ich mir genau das Wochenende aus, um mit dem Zug quer durch die Republik zu fahren, wenn das Orkantief Sabine über uns hinwegfegt. Einfach kann ja jeder. Aber ich blieb optimistisch.

Von Köln aus ging es schon am Sonntagmittag Richtung Osten. Erst am Abend sollten ja die Beeinträchtigungen kommen. Eine Weile lief auch alles gut, aber dann hielt der Zug, und die Ansage lautete: Alle raus, wir fahren nicht weiter.

Da stand ich also mit wehenden Haaren in Fröndenberg mitten in Nordrhein-Westfalen und wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Mit dem Taxi zurück nach Dortmund und von dort aus eine andere Strecke wählen oder doch zum ersten Mal in meinem Leben den Daumen raushalten und hoffen, dass jemand anhält und auch in meine Richtung fährt?

Zunächst war ich recht ratlos. Aber mir ging es nicht allein so, also fing ich an, rumzufragen. Es stellte sich heraus, dass Marcel, ein Bundeswehrsoldat, nach Fritzlar musste und sein Vater aus Iserlohn ihn jetzt mit dem Auto fahren würde. Das war meine Chance!

Und Ralf, der Papa, war so nett, mich tatsächlich bis nach Kassel mitzunehmen. Von dort aus konnte ich mich abholen lassen. Ich bedankte mich tausendmal, aber Ralf machte gleich klar, dass man sich doch in solchen besonderen Situationen gegenseitig helfen sollte. Ehrensache quasi.

Seinen Sohn könnte es ja mal genauso gehen wie mir. Im Sturm steht man eben zusammen.