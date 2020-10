Immer weniger Wiesen-Champignons im Eichsfeld

Champignons gehören zu den bekanntesten Speisepilzen. In den Gemüseabteilungen der Supermärkte werden ganzjährig Zucht-Champignons in guter Qualität und preiswert angeboten. Bei diesen handelt es sich um den Zweisporigen Champignon (Agaricus bisporus), der schon im 17. Jahrhundert in Paris als Delikatesse angebaut wurde. Der Zweisporige Champignon kommt in Deutschland mit weiteren etwa 60 Champignon-Arten auch wild vor.

Viele dieser Pilze können im Eichsfeld gefunden werden. So sprießen in trockenen und warmen Sommern nach ergiebigen Regenfällen oft hunderte Fruchtkörper des Wiesen-Champignons (Agaricus campestris) in großen Gruppen und Reihen aus dem Boden. Auf naturverträglich bewirtschaftetem Grünland, vor allem auf Weiden, könnte dieser schmackhafte Speisepilz dann reichlich geerntet werden.

Leben der Pilze ist auf Nährstoffarmut ausgelegt

Allerdings gibt es im Eichsfeld kaum noch solche geeigneten Lebensräume für diesen Pilz. Viele der naturnahen Wiesen wurden zu Äckern umgebrochen. Das noch vorhandene Grünland wird heute durch übermäßiges Ausbringen von Gülle belastet. Das beeinflusst den natürlichen Stickstoffkreislauf. Über die Luft gelangen die Nährstoffe sogar in Schutzgebiete mit mageren Wiesen. Das reduziert die Zahl der Pilzarten deutlich, wie wissenschaftliche Studien beweisen. Denn das Leben der Pilze ist eher auf Nährstoffarmut ausgelegt. Unter normalen Bedingungen ist das Angebot an Stickstoff in der Natur limitiert.

Pilze haben im Verlauf der Evolution mannigfaltige Strategien entwickelt, um dieser eigentlich seltenen Ressource habhaft zu werden. Ihr Myzel ist strukturell an Stickstoffknappheit angepasst.

Der heutige, aus der Gülle stammende Stickstoffüberschuss schädigt deshalb diese empfindlichen Pilzstrukturen und führt zum deutlichen Rückgang sehr vieler Pilzarten, einschließlich des Wiesen-Champignons.

Dass der einst im Eichsfeld in Massen aufgetretene Speisepilz immer seltener wird, wird inzwischen von vielen hiesigen Pilzsammlern bestätigt.

In Thüringen gilt der Pilz in seinem Fortbestand mittlerweile als gefährdet. Damit teilt er das Schicksal vieler Pflanzen und Tiere der Wiesen, welche durch die Gülleentsorgung keine Lebensmöglichkeiten mehr finden und aus unserer Landschaft verschwinden. Nur durch die Abschaffung der Gülle produzierenden Massentierhaltung, wäre dieser Artenschwund zu stoppen.

Champignons finden Rückzugsmöglichkeiten in Städten und Dörfern

Der Wiesen-Champignon und weitere Champignon-Arten finden zum Teil Rückzugsmöglichkeiten in den Grünanlagen unserer Städte und Dörfer, da dort keine Gülle ausgebracht wird. Auch an den Böschungen erst in vergangenen Jahren entstandener Straßen, sind häufig Fruchtkörper der Champignons zu beobachten, da die dort noch vorhandene Stickstoffarmut den Lebensbedürfnissen des Pilzes entspricht. Zum Essen sollte man diese „Straßen-Champignons“ aber nicht sammeln. Denn Pilze reichern giftige Schwermetalle in ihrem Myzel und damit auch in den Fruchtkörpern an, welche vor allem aus Autoabgasen stammen.

Der Wiesen-Champignon wurde 2018 zum Pilz des Jahres erklärt, um auf seinen Rückgang aufmerksam zu machen.