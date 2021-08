Impfaktion im Quartier 44 in Heiligenstadt

In einer Gemeinschaftsaktion wird am 9. August in Heiligenstadt die Möglichkeit für eine Coronaschutzimpfung angeboten.

Heiligenstadt. Eine Informationsveranstaltung zur Impfaktion im Wohngebiet auf den Liethen gibt es am 4. August.

Eine Coronaschutzimpfaktion gibt es im Wohngebiet auf den Liethen in Heiligenstadt, und zwar am kommenden Montag, 9. August, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr im Quartier 44, dem Stadtteilbüro und Treff auf dem Liethen, in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße 44, Tel. 03606/677351, E-Mail liethen@heilbad-heiligenstadt.de.

Das teilt die Stadtverwaltung mit, die gemeinsam mit der Villa Lampe und dem Quartier 44 zu der Aktion einlädt. Verimpft werde der Impfstoff Johnson und Johnson.

„Mit diesem Impfstoff besteht Impfschutz und die Berechtigung für ein Impfzertifikat nach einer Impfung“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Geimpft werden könnten alle Interessierten über 18 Jahre, die einen Personalausweis oder einen Aufenthaltstitel, die elektronische Versichertenkarte und einen Impfpass vorlegen. Wer keinen Impfpass habe, bekomme eine Ersatzbescheinigung.

Ein mobiles Impfteam der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen und Dr. Sänger als Hausarzt auf den Liethen werden die Impfung durchführen.

Vorab gibt es eine Informationsveranstaltung zu der Coronaimpfung. Dies findet bereits am Mittwoch, 4. August, von 17 bis 19 Uhr im Quartier 44 gemeinsam mit dem Gesundheitsamt statt.