In Apotheke in Breitenworbis eingebrochen und rötliche-braune Flüssigkeit in Gewässer in Worbis

Breitenworbis/ Großbartloff/ Worbis. Das sind die Polizeimeldungen aus dem Eichsfeld.

Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag in eine Apotheke in der Halle-Kassler-Straße in Breitenworbis ein, meldet die Polizei. Dabei rissen sie mehrere Medikamentenverpackungen teilweise auf und versuchten, vergeblich allerdings, den Medikamentenschrank aufzubrechen. Ohne Medikamente, aber mit Bargeld aus der Kasse, verschwanden die Täter unerkannt, heißt es in der Polizeimeldung. Hinweise nimmt die Polizei Heiligenstadt unter der Telefonnummer: 03606/6510 entgegen.

Gewässerverunreinigung in Worbis

Der Polizei wurde am Dienstag gemeldet, dass eine rötlich-braune Flüssigkeit aus einem Rohr in den Flutgraben im Bereich Alte Chaussee in Worbis floss. Das Rohr ist Teil eines Abwassersystems eines größeren Wohngebietes; ein konkreter Verursacher konnte aber nicht ermittelt werden. Die Umweltbehörde entnahm Proben. Umweltdienst und Feuerwehr seien beauftragt worden, die Flüssigkeit abzupumpen heißt es weiter. Die Ermittlungen wegen Verdachts auf Gewässerverunreinigung laufen.

Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb

Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag in einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße Im Rottenbach in Großbartloff ein. Ihre Beute: Eine EC-Karte und Bargeld. Die Polizei nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer: 03606/6510 entgegen.

