In Brehme geht jetzt die Post ab

Brehme. Die Karnevalisten des Eichsfelddorfes laden unter anderem zum Weiberfasching sowie in diesem Jahr wieder zum großen Umzug ein. Am Faschingsdienstag steppt dann der Strohbär.

Der Brehmer Faschingsclub feiert seit 71 Jahren Karneval. Den Reigen dieses Jahr eröffnen die närrischen Weiber am Freitag, 17. Februar, 19.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle. Dann wird das alte Prinzenpaar verabschiedet und das neue eingeführt. Wer die Herrschaft übernimmt ist bis dahin streng geheim. Für Stimmung sorgt „Power Voices“.

Weiter geht es am Samstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr mit der Band „Showtime“ und dem großen Büttenabend in der Mehrzweckhalle. Am Sonntag, 19. Februar, startet dann um 14 Uhr der Festumzug, den es nur alle fünf Jahre gibt und der daher etwas Besonderes ist. Am Rosenmontag, 20. Februar, wird ab 15 Uhr Kinderfasching gefeiert. Die närrischen Tage enden mit dem Strohbärumzug am Dienstag, 21. Februar.

Der 1952 gegründete Faschingsclub zählt 181 Mitglieder, darunter 39 Kinder und 16 Jugendliche. Über diese hohe Zahl an jungen Aktiven freuen sich der neue Präsident Michael Martin und sein Stellvertreter David Milbrat sehr. Die beiden haben 2022 die Ämter vom Martin Milbrat, Präsident seit 2009, und Achim Dransfeld, 2. Vorsitzender seit 1982, übernommen.

Kartenvorverkauf: Freitag, 10. Februar, ab 19.30 Uhr im alten Pfarrheim