In der Worbiser Carpinteria gibt es Rockklassiker auf die Ohren

Worbis. Fans von den Stones, Pink Floyd, Eric Clapton oder auch Jethro Tull kommen am Samstag in Worbis auf ihre Kosten. In der Carpinteria gibt es echte Meilensteine und Klassiker zu erleben.

Fans handgemachten Rocks sind am kommenden Samstagabend, 11. März, in der Worbiser Carpinteria recht gut aufgehoben. Die Eichsfelder Urgesteine TM6 geben sich dort ab 20 Uhr die Ehre. „Natürlich bringen wir unser Classic-Rock-Programm“, sagt Bandleader Thomas Müller. Im Gepäck der Musiker seien unter anderem echte Meilensteine des Rocks so zum Beispiel Jethro Tull, Janis Joplin, den Rolling Stones, Eric Clapton und Cream, aber auch neue Arrangements von Pink Floyd. Hinzu kommen noch einige Songs aus eigener Feder, wie zum Beispiel „Time has come in Avalon“.

Der Einlass zum Konzert ist in der Carpinteria, Klienstraße 3, am Samstag ab 19 Uhr.