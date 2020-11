Überraschungen und Adventskalender – das ist etwas, was die Eichsfelder Mädchen und Jungen in der Vorweihnachtszeit lieben. Doch das ist nicht nur bei den Kleinen so. Aus diesem Grund hatte sich in diesem Jahr die Dingelstädter Handarbeitsgruppe etwas einfallen lassen.

Die rund 15 Frauen, die ihr angehören, treffen sich seit 2017 auf Initiative des Seniorenbeirates, der auch die Leitung übernommen hat. Die kreativen Damen haben nun 24 Adventskalender mit jeweils 24 von Hand hergestellten Geschenken gefertigt. Jede der Mitstreiterinnen bekam einen der wunderschönen Kalender, der sie nun mit einer täglichen Überraschung durch die Wochen vor dem Fest begleitet, erzählt Monika Dölle. Sie selbst frönt nicht nur leidenschaftlich der Handarbeit, sondern ist auch im Seniorenbeirat der Stadt aktiv ist. Bürgermeister stiftet kleinesMeisterwerk St.-Klara-Bewohnern Die Damen hatten aber noch eine Idee: Weil die Zusammenarbeit mit der Stadt so gut funktioniert, wollten sie einen Kalender Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) vermachen. Der freute sich zwar, hatte seinerseits aber auch eine Idee und fragte, ob er das kleine Meisterwerk nicht an die Bewohner des Wohnheims „St. Klara“ weiter verschenken dürfe. Damit das erste Türchen auch pünktlich am 1. Dezember geöffnet werden kann, trafen sich jetzt der Bürgermeister und einige Mitglieder der Handarbeitsgruppe vor dem Haus „St. Klara“ mit Wohnheimleiter Harald Müller und coronabedingt nur einem Vertreter der Bewohner zur Übergabe. „Wir hoffen, dass wir als Seniorenbeirat den Heimbewohnern mit den Geschenken jeden Tag im Advent eine kleine Freude bereiten können und bedanken uns bei den sehr kreativen Mitgliedern der Handarbeitsgruppe für ihre guten Ideen“, sagt Monika Dölle.