In einem Dorf im Eichsfeld bewerfen Unbekannte ein Haus mit Eiern

In Heiligenstadt begeht eine Frau eine Unfallflucht. Zudem nimmt die Eichsfelder Polizei zwei weitere Unfälle auf.

Beim Einparken VW Golf erheblich beschädigt

Beim Versuch, in eine Parklücke zu fahren, hat eine Frau am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz des Best Western Hotels in Heiligenstadt, In der Leineaue, mit ihrem Pkw einen VW Golf geschrammt, der dort bereits geparkt war. Der Golf wurde erheblich beschädigt. Wie die Polizei weiter berichtet, verließ die Frau die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Zeugen hatten den Vorfall jedoch beobachtet und die Polizei informiert. Der Schaden wird mit 1500 Euro angegeben.

Wildunfall auf der B 247 bei Teistungen

Bei einem Wildunfall am Samstagabend auf der B 247 zwischen Teistungen und Gerblingerode ist Schaden in Höhe von 200 Euro entstanden. Dort war eine Frau mit ihrem Peugeot unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Straße lief. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und fuhr das Tier an, das dabei verletzt wurde.

Straße in Mengelrode für zwei Pkw zu eng

In einer Engstelle einer Straße in Mengelrode sind sich am Freitagnachmittag ein Passat und ein Renault begegnet. Dabei berührten sich die beiden Außenspiegel der Pkw. Schaden: 200 Euro.

Unbekannte bewerfen Haus mit Eiern

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Bernterode die Fassade eines Hauses mit Eiern beworfen. Schaden: 100 Euro.