Die Ortsdurchfahrt in einem Eichsfelddorf muss voll gesperrt werden. (Symbolfoto)

In einem Eichsfelddorf wird die Ortsdurchfahrt einen Tag gesperrt

Kefferhausen. Aufgrund von Bauarbeiten muss die Ortsdurchfahrt eines Eichsfelddorfes voll gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Aufgrund der Montage von Brückenteilen wird die Ortsdurchfahrt von Kefferhausen am Dienstag, 28. November, gesperrt, heißt es in einer Mitteilung des Eichsfelder Landratsamtes. Mit einem Autokran werden die Bauteile an dies entsprechende Stelle gehoben. Eine Umleitung wird eingerichtet und führt über den Heuthener Weg.