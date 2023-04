In einem Eichsfelddorf wird eine „wahnsinnige“ Jugendarbeit geleistet

Breitenworbis. Zwei Wehren sind eigentlich fast eine mit 153 Kameraden und einer nicht kleinen Anzahl an Einsätzen. Was aber die Jugendwarte für mittlerweile 56 Kinder leisten, sei nicht in Worte zu fassen, sagt der Chef.

In Breitenworbis gibt es gleich zwei Feuerwehren. Eine davon im Ortsteil Bernterode. Aber so richtig trennen lassen sich beide nicht. Zu viel haben die Kameraden gemeinsam. Darum mochte auch Ortsbrandmeister Andreas Kramer beide Wehren bei der Jahreshauptversammlung nicht auseinanderklamüsern.

Die Bilanz, die Kramer aufmachte, kann sich sehen lassen. In den Wehren arbeiteten voriges Jahr 153 Kameraden, davon 16 Frauen und 58 Männer in den Einsatzabteilungen. Fünf junge Menschen wechselten aus den Jugendwehren in die Einsatzabteilungen. Es gibt zwei Jugendwehren mit insgesamt 56 Mitgliedern. Kramer richtete ein großes Lob an die Jugendwarte und Betreuer für deren wertvolle Arbeit. Sei seien gerade in der Coronazeit kreativ gewesen und hätten sich was einfallen lassen, um den Kontakt zu den Kindern nicht ganz zu verlieren. Dazu gehörte auch Online-Unterricht.

„Anhand der steigenden Mitgliederzahlen hauptsächlich in der Jugend, aber auch daraus resultierend in der Einsatzabteilung sieht man, was da für tolle und wahnsinnig wertvolle Arbeit geleistet wird. Das ist nicht in Worte zu fassen. Ich hoffe, wir können auch in Zukunft auf eure Unterstützung bauen“, so Kramer. Allein in diesem Jahr habe es schon wieder weitere drei Übernahmen aus der Jugend in die Einsatzabteilungen gegeben. Kramer hatte aber auch eine Bitte an die anderen Kameraden: „Unterstützt die Jugendarbeit und gliedert die jungen Erwachsenen auf Augenhöhe mit in die Einsatzabteilung ein.“

107 Einsätze im Jahr 2022 für die Wehren von Breitenworbis

In der Einsatzbilanz 2022 stehen 107 Einsätze, davon fuhren beide Wehren 39 gemeinsam. Insgesamt musste man zu 26 Verkehrsunfällen, davon 13 auf der A 38 und vier überörtlich. 27-Mal musste technische Hilfe geleistet werden, 18-Mal Absicherung oder Tragehilfe für den Rettungsdienst, es gab acht Brände, darunter mehrere große in der Nachbarschaft. Fünfmal lösten die Brandmeldeanlagen im Ort berechtigt aus. Zwölf Ölspuren und elf Unterwettereinsätze erforderten die Aufmerksamkeit der Feuerwehrleute. 16 Einsätze führten sie auf die Autobahn. Insgesamt ergebe es die Summe von 2804 Einsatzstunden. „Einer alleine wäre 117 Tage durchweg im Einsatz“, zog Kramer den Vergleich.

Endlich habe es auch wieder ein Osterfeuer geben können, war man Gastgeber des Frauenworkshops, zahlreiche Kameraden erweiterten oder vervollständigten ihre Ausbildungslehrgänge.

Ein herzlicher Dank ging von Kramer an die Gemeinde und die Gemeinderäte, auch wenn es ab und an Diskussionen gebe. „Manchmal heißt es: Ihr von der Feuerwehr wollt ja immer nur. Ja. Das ist richtig. Aber dafür geben wir der Bevölkerung auch Sicherheit und Schutz mit einer nicht unerheblichen Menge an Zeit, die hier investiert wird“, betonte Andreas Kramer. Sein Dank geht auch an die Polizei und den Landkreis für die gute Zusammenarbeit. Und er erwähnte auch voller Lob das Kriseninterventionsteam, dass für Angehörige und auch die Kameraden eine unschätzbare Arbeit leiste.

Neben den Ehrungen und Beförderungen hatte Kramer noch etwas mitzuteilen: Vom 7. bis 10. Juli werden der 125. Geburtstag der Wehr und 30 Jahre Jugendwehr in Breitenworbis gefeiert.