187 Eichsfelder Absolventen ins Berufsleben entlassen

Heiligenstadt. Die berufsbildende Bergschule St. Elisabeth in Heiligenstadt entlässt in diesem Jahr 187 Absolventen. Viele von ihnen gehen mit einer Eins vor dem Komma.

Unter dem Motto „Deine Zeit zu beginnen, ist jetzt“ entließ die katholische berufsbildende Bergschule St. Elisabeth am letzten Schultag 187 Absolventinnen und Absolventen mit einem Berufs- oder Schulabschluss. Schulleiterin Gabriele Sachse gab ihnen mit auf den Weg: „Gehen Sie nun hinaus in die Welt, um sie hoffentlich ein bisschen besser zu machen.“

Zur Abschlussfeier waren die gesamte Schulgemeinschaft mit allen Mitarbeitern sowie die Eltern und Geschwister der Abgänger eingeladen. Auch Landrat Werner Henning (CDU), Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) und Ordensschwestern des Bergklosters kamen. So sammelten sich fast 700 Menschen in der Sporthalle der Bergschule.

Zunächst feierten sie mit Pater Franz-Ulrich Otto einen Gottesdienst. Schulseelsorger Bernhard Hoppe verglich das Motto der Absolventen mit dem berühmten Satz aus dem Fußballsport: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“ Es sei nie zu spät zu beginnen. Und kaum sei die eine Herausforderung überstanden, warte schon die nächste.

Von Pippi Langstrumpf fürs Leben lernen

Das gelte für die Schule, die Ausbildung und den Beruf ebenso wie für die Gemeinschaft, die Partnerschaft und die Familie: „Wir wollen uns weiterentwickeln und nicht stehen bleiben. Darum halten Sie es mit Pippi Langstrumpf, die sagte: ‚Das haben wir noch nie probiert. Also wird es sehr gut‘.“ Und nachdem Pater Otto das Evangelium von der Berufung der Jünger verlas, die für Jesus alles stehen und liegen ließen, schloss er thematisch daran an: „Wir wissen nicht, ob das genauso geschah. Doch jedenfalls steht fest: Die Apostel beriefen nicht erst fünf Konferenzen ein, um alle Risiken abzuwägen. Sie vertrauten ihrem Glauben. Dieses Vertrauen in uns selbst und in Gott haben viele von uns heute verlernt.“

Schließlich gab Gabriele Sachse den Absolventen mit auf den Weg: „Ich wünsche Ihnen, dass Sie folgende Aussage für sich ganz persönlich annehmen: ‚Mein Leben ist kostbar. Ich habe einen Platz und eine Aufgabe, die nur ich erfüllen kann. Dann bin ich ein Geschenk für meine Mitmenschen‘. Haben Sie den Mut, zu sich selbst zu stehen und ihre persönlichen Talente zu entfalten.“ In dieser Hinsicht wolle die berufsbildende Bergschule ihre Schülerinnen und Schüler stets ermutigen.

Zahlreiche Schüler haben einen Einser-Durchschnitt geschafft

Dann wurden die 187 Schüler für die Zeugnisübergaben klassenweise nach vorne gerufen. Die größte Gruppe von ihnen waren die 48 staatlich geprüften Erzieherinnen und Erzieher, von denen immerhin 30 eine Eins vor dem Komma auf dem Abschlusszeugnis stehen haben. Darauf folgten 35 Sozialassistentinnen und -assistenten, von denen ebenfalls mehr als die Hälfte ihre Ausbildung mit einem Einser-Durchschnitt beendete. 40 Schülerinnen und Schüler haben über die Fachoberschule für Gesundheit und Soziales die Fachhochschulreife erreicht.

22 Lernende schlossen die Berufsfachschule mit den Fachrichtungen Gesundheit und Soziales sowie Ernährung und Hauswirtschaft ab. Sie erlangten so den Realschulabschluss. Darüber hinaus entließ die Bergschule erstmals 18 Kinderpflegerinnen und -pfleger, 15 davon mit dem Realschulabschluss. Zehn Schülerinnen und Schüler erreichten im Berufsvorbereitungsjahr ihren Hauptschulabschluss. Und schließlich erhielten acht Ergotherapeutinnen und -therapeuten sowie sechs Physiotherapeutinnen und -therapeuten ihre Urkunden.

Förderverein würdigt Engagement von Schülern

Nach der Zeugnisübergabe wurden noch eine Schülerin und ein Schüler vom Förderverein der berufsbildenden Bergschule besonders geehrt. Johann Freitag rief dazu Samira Cajor und Adrian Knieriemen nach vorne. „Samira Cajor hat sich in besonderer Weise für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler eingesetzt. Sie war einfach für alle da. Immer“, lobte er ihre außergewöhnliche Hilfsbereitschaft gegenüber Mitschülerinnen und -schülern.

Adrian Knieriemen engagiert sich vor allem in der katholischen Jugendarbeit, und zwar auf Landesebene im Bund der Deutschen Katholischen Jugend sowie auf Dekanats- und Gemeindeebene. „Wenn man Ihre Ehrenämter alle sieht, glaubt man nicht, dass das in einen 48-Stunden-Tag passt“, so Johann Freitag, der selbst einmal Lehrer an der Bergschule war.

Gegen 12 Uhr begann dann für viele Absolventinnen und Absolventen ein neuer Lebensabschnitt. Alle anderen Schülerinnen und Schüler starteten in die Ferien.