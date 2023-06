In Heiligenstadt bekommen weitere 1300 Wohnungen Glasfaser

Heiligenstadt. Der Umbau in Heiligenstädter Mietshäusern der Wohnungsgenossenschaft beginnt im Juli. Unternehmen zieht die Kabel bis ins Wohnzimmer.

In Heiligenstadt beginnt jetzt die Tele-Columbus-Gruppe den Glasfaserausbau bis in die Wohnungen. Dabei gehe es um die Liegenschaften der Wohnungsgenossenschaft (WG) Heiligenstadt. Sie würden komplett mit Glasfaser ausgestattet, es würden Geschwindigkeiten bis zu 1000 Mbit pro Sekunde erreicht, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Die WG habe mit dem Kabelnetzbetreiber Tele Columbus die FTTH-Glasfasererschließung vereinbart. Die Arbeiten würden im Juli starten, heißt es in der Mitteilung weiter. Zunächst beginne man in den Wohnungen im Wohngebiet „Auf den Liethen“, danach gehe es in den weiteren Mehrfamilienhäusern der WG weiter. Der Ausbau soll Mitte 2024 abgeschlossen sein. Für den FTTH-Ausbau werden die Kabel, die bereits in die Keller münden, bis in die Wohnungen verlegt.

Die Abkürzung FTTH im vereinbarten Ausbaustandard steht für „Fiber to the Home“. Die bisher bekannten herkömmlichen Koaxialkabel werden vollständig durch Lichtwellenleiter ersetzt. Erst an der Kabeldose im Wohnzimmer würden die Lichtsignale für Internet und Fernseher wieder in elektrische Signale umgewandelt. Auch spiele beim Ausbau die Grundlage offener Netze eine Rolle. So können auch andere Anbieter die Glasfaserinfrastruktur nutzen, die Anbieterfreiheit der Bewohner bleibe gewahrt.