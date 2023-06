Der im Bau befindliche Pavillon auf dem Parkplatz am Neun Brunnen bei Heiligenstadt wurde von Unbekannten beschmiert.

In Heiligenstadt beschmieren Unbekannte einen Pavillon – Stadt bittet um Hilfe

Heiligenstadt. Unbekannte beschmierten am Wochenende den im Bau befindlichen Pavillon am Neun Brunnen in Heiligenstadt. Die Stadt bittet um Hilfe bei der Suche nach den Tätern.

Thomas Spielmann (BI), Bürgermeister von Heiligenstadt, erreichte Anfang der Woche eine unschöne Nachricht. „Per Whatsapp hat mich ein Bürger über die Schmiererein am Pavillon am Neun Brunnen informiert“, erklärt der Bürgermeister am Dienstag.

Mit blauer und weißer Farbe wurden die Wände von Unbekannten vermutlich am vergangenen Wochenende beschmiert. An diesen sollen Informationstafeln in Zukunft Wanderer und Spaziergänger über Heiligenstadt, die Wander- und Radwege sowie über den Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal informieren. Die Tafeln entstehen derzeit. Nun müsse man erst einmal versuchen, die Farbe zu entfernen, heißt es aus dem Heiligenstädter Rathaus.

Die Stadt bittet nun um Hinweise von Zeugen. Ebenso sei es denkbar, dass sich die Täter im Bekannten- oder Freundeskreis mit der Tat brüsten. „Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, dem bin ich für eine Info sehr dankbar und garantiere Anonymität“, sagt Thomas Spielmann.

Der Parkplatz am Neun Brunnen mit dem Pavillon, der auch zum Deutschen Wandertag 2024 Ausgangspunkt für Wanderungen sein könnte, wurde im Jahr 2021 durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofes wieder hergerichtet, da er völlig zugewachsen war.

Der Platz ist schon heute Ausgangspunkt für viele Wandertouren, unter anderem zu den Top-Wanderwegen Iberg und Warteberg. Ebenso wurde im Zuge der Maßnahme eine Treppe errichtet, die den Zugang vom Parkplatz direkt auf den Radweg nach Kalteneber ermöglicht.

Wer Hinweise zu den Schmierereien am neuen Pavillon geben kann, wird gebeten, sich bei der Stadtverwaltung Heiligenstadt unter Telefon 03606/6770 oder bei der Polizeiinspektion in Heiligenstadt unter 03606/6510 zu melden.

