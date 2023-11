An eine Tradition wird in Heiligenstadt angeknüpft. (Symbolbild)

In Heiligenstadt ertönen aus „Ritschy’s Musikbox“ Songs zum Tanzen

Heiligenstadt. Eine Tradition soll wieder aufgegriffen werden. Und dazu sind Interessierte willkommen.

Unterhaltung soll in die Cafeteria der Kurparkklinik zurückkehren, und daher wird am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, von 19.30 bis 22 Uhr zu unterhaltsamen Stunden mit „Ritschy’s Musikbox“ eingeladen.

Rehabilitanden und Interessierte sind gleichermaßen willkommen, die Musik zu genießen und Spaß zu haben. Diese Veranstaltung, die einmal Tradition war, soll es nun wieder geben.

Die Besucher – so heißt es in der Ankündigung – erwartet ein abwechslungsreiches Repertoire von „Ritschy’s Musikbox“, das die Gäste zum Mitsingen, Zuhören oder auch Tanzen animiere. Eine breite Auswahl an Melodien aus verschiedenen Genres werde präsentiert, um die unterschiedlichen Geschmäcker und Vorlieben aller Anwesenden zu treffen.

Es sei der Kurparkklinik nicht nur ein Anliegen, den Reha-Gästen eine medizinische Rehabilitationsversorgung zu bieten, sondern auch Momente der Freude und Entspannung zu schenken. Die Musikabende seien schon immer ein Höhepunkt gewesen, und man freue sich, sie nun wieder regelmäßig anbieten zu können, berichtet Evelyn Hartmann vom Cafeteria-Team.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.