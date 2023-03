In Heiligenstadt geht es um das richtiges Tragen eines Babys

Heiligenstadt. Frauenbildungs- und Begegnungsstätte in Heiligenstadt unterbreitet jungen und werdenden Eltern ein besonderes Angebot zum Thema Baby. Der Workshop ist übrigens kostenlos.

Die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le in Heiligenstadt bietet am Montag, 20. März, von 9.30 bis 11 Uhr einen kostenlosen Workshop „Babytragen“ an. Darin werden Informationen zu Bedürfnissen des Babys, seine Entwicklung und die Bedeutung des Getragenwerdens vermittelt. Die Teilnehmer lernen, wie sie ein Tuch richtig binden, festziehen und worauf sie bei Haltung und Stützung des Kindes achten müssen.

Anmeldung: anmeldung@ko-ra-le.com oder Tel.: 03606 / 603673