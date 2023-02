In Heiligenstadt gibt es wieder Leben im „Haus der 1000 Dinge“ auf dem Wilhelm

Heiligenstadt. Kind-Hörakustik zieht innerhalb der Einkaufsstraße in der Eichsfelder Kreisstadt in größere Räume und erweitert um den Bereich Augenoptik. Die neuen Räume in guter Lage standen lange leer.

David Böning und Julia Rodenstock stoßen mit einem Gläschen Sekt an, denn es ist geschafft. Am Donnerstag haben sie das erste Mal das neue Geschäft auf der Heiligenstädter Wilhelmstraße eröffnet. Mit ihnen ist im „Haus der 1000 Dinge“, wie das Gebäude Jahrzehnte hieß, wieder Leben. Das Ladenlokal stand lange leer.

Mit den beiden zieht ein bekannter Name innerhalb der Einkaufsstraße um. Die Firma Kind hat am neuen Standort nicht nur eine größere Fläche zur Verfügung als bisher in der Hausnummer 90, sondern erweitert das Angebot um Augenoptik. David Böning hat den Meistertitel und leitet den Fachbereich Hörakustik, Augenoptikermeisterin Julia Rodenstock kümmert sich ums Sehen.

Das Angebot reiche, so die beiden, von kostenlosen Seh- und Hörtests sowie Beratungen über die Anpassung von Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräten bis zur Ausstattung mit Hörschutzprodukten. Die Öffnungszeiten sind natürlich denen in der Heiligenstädter Innenstadt geltenden angepasst, montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr.

Falk Sternadel, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Händler, hat den Umbau immer wieder gespannt beobachtet, freut sich, dass eröffnet wird. Eine sehr gute Lage auf dem Wilhelm sei belebt. Damit hat die Kreisstadt neben Trümper am Kassler Tor ein zweites Fachgeschäft in Sachen Hören, das Angebot der Augenoptiker steigt auf sieben in der Stadt. „Blickpunkt Augenoptik, Apollo, Sichtbar, Ihme, Sander und Constance Schwanstecher“, zählt er die Mitbewerber auf.