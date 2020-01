In Heiligenstadt gilt der Tierschutz an allen Tagen des Jahres

Temperamentvoll, neugierig und sichtlich erfreut rennt Kay in seinem Freigehege im Vereinstierheim der Kreisstadt umher, schaut, welche Zweibeiner sich seinem Domizil nähern. Es sind Irene Sander, Vorsitzende des Tierschutzvereins Heiligenstadt und Umgebung, und Mitarbeiterin Tatyana Hezinger. Der große Mischlingsrüde ist auch Weihnachten und Silvester im Tierheim gut versorgt worden.

Warum er nach seinem Einzug im Juli noch nicht vermittelt wurde, ist schnell erklärt: Kay ist kein Schoßhündchen zum Knuddeln, das sich in einer kleinen Wohnung wohlfühlt. Zwar wird er als ein sehr liebevoller Vierbeiner bezeichnet, aber er braucht viel Platz, um sich draußen ausreichend bewegen zu können. Für ihn wird ein ganz erfahrenes Frauchen oder Herrchen gesucht, mit sehr viel Geduld und Einfühlungsvermögen.

Immer noch packt die im Tierheim Tätigen Wut, aber auch Trauer, denken sie an das schlimme Ereignis an einem Dezembertag 2019. Ein kleines schwarzes Katzenbaby, vier Wochen alt, lag völlig durchnässt und entkräftet in einem Eichsfelddorf am Straßenrand in der Kälte. Wie sie später erfuhren, hatte das hilflose Tierchen seit dem Morgen acht Stunden lang dort unbeachtet ausgeharrt, war von vielen Vorübergehenden einfach „übersehen“ worden. „Roh, herzlos, unmenschlich!“ Diese Worte haben die Tierfreunde dafür. Endlich erbarmte sich ein mitleidiger Mensch, doch ist das Kätzchen auf dem Weg ins Tierheim gestorben.

Genauso gemein, aber geschehen: Da werden Tiere angefahren und die Verursacher setzen ihren Weg fort, als wäre nichts gewesen. Von Katzenelend in Deutschland spricht Irene Sander und setzt es dem Hundeelend auf den Straßen in südlichen Ländern gleich. Immer wieder bekommen Katzen unkontrolliert Junge, weil ihre Besitzer den Gang in die Tierarztpraxis zur Kastration ihres Haustieres scheuen. Die Bestandsaufnahme aller Bewohner im Oktober 2019 lautete: 185 Katzen und 44 Hunde wurden in diesem Jahr aufgenommen. Einige Hunde kamen recht schnell wieder an ihre Heimatadresse, waren kurz von zu Hause ausgebüxt. Weil sie mit einem Chip versehen waren, konnten ihre Familien schnell informiert werden.

„Es gibt viele tierliebe Menschen“, unterstreicht Irene Sander und fährt fort: „Die Empathie wächst, Eltern kommen mit ihren Kindern zu uns, Lehrer mit ihren Schulklassen, Aufklärungsarbeit wird geleistet. Immer mehr wird deutlich: Tiere sind Lebewesen und keine Sache. So wie wir Menschen empfinden sie Trauer, Freude, Schmerz. Sie können nicht weinen, aber ihre Augen bringen zum Ausdruck, was sie bewegt.“

Wie an allen anderen Tagen des Jahres waren auch am 24. Dezember, an den Feiertagen, zu Silvester und Neujahr sowie an den Werktagen zwischen 2019 und 2020 Vereinsmitglieder im Wechsel für die Tiere da. Nicht allein, sondern jeweils zu dritt. Am 31. Dezember sind sie länger als sonst geblieben, und am 1. Januar begann ihr Dienst um 6 Uhr. Gern dürfen die Reihen der Helfer verstärkt werden. Wer sich für eine dauerhafte ehrenamtliche Unterstützung entscheidet, weiß: Niemand tut das nur zum Spaß, denn die Versorgung der Heimbewohner endet nicht freitags am Nachmittag.

Um zu vermeiden, dass sich Anfang Januar lebendige Weihnachtsgeschenke wieder einfinden, gibt kein Tierheim kurz vor dem Fest einen Insassen ab. Hierzu Irene Sander: „Ein Tier gehört nicht unter den Weihnachtsbaum! Die Tiere sollen sich langfristig und in Ruhe an ihre neue Umgebung gewöhnen. Deshalb führen wir mit ihren zukünftigen Besitzern Vermittlungsgespräche und klären Fragen, wie zum Beispiel, wer das Tier betreut, wenn die Menschen verreisen.“ Festgestellt wird, ob im neuen Zuhause für das vierbeinige Familienmitglied alles in Ordnung ist. „Für den Tierschutz muss man brennen“, ist Irene Sander überzeugt – und das wird von Kay bestätigt, der ihr und ihrer Mitstreiterin fröhlich einen großen Ball entgegen schubst.