Der Gesundheitsmarkt und das Märchenparkfest gehören fest in den Heiligenstädter Terminkalender. (Archivbild)

In Heiligenstadt laufen bereits die Planungen für Gesundheitsmarkt und das Fest im Märchenpark

Heiligenstadt. Anmeldefrist für Aussteller zum Gesundheitsmarkt in Heiligenstadt läuft noch bis zum 14. April. Auch das Märchenparkfest wird wieder damit verbunden. Beides findet rund um den Vitalpark in der Eichsfelder Kreisstadt statt.

Zwar sollen der Gesundheitsmarkt und das Märchenparkfest erst am 2. Juli stattfinden, doch laufen die Planungen bereits auf Hochtouren. Seit 1991 bietet der Gesundheitsmarkt regionalen Anbietern von gesundheitlichen Leistungen und Produkten eine Plattform, um ihr Angebot der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Durch die Kombination mit dem Märchenparkfest wird der Markt der Gesundheit zu einem besonderen Erlebnis für alle Altersgruppen“, sagt Andrea Waldmann von der Klinikgesellschaft Heiligenstadt.

An den Ständen solle wieder eine Vielzahl Aktionen rund um das Thema „Gesundheit“ angeboten werden. „Selbsthilfegruppen sind eine wichtige Säule in der Unterstützung und Begleitung von Menschen mit Gesundheitsproblemen. „In diesem Jahr werden auch sie sich und ihre Arbeit präsentieren“, so Waldmann. Besucher haben die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und sich möglicherweise selbst einer Gruppe anzuschließen.

Wer mit dabei sein will – die Anmeldefrist für Aussteller läuft bis zum 14. April. Interessierte Aussteller können sich per E-Mail an Andrea Waldmann wenden: a.waldmann@kghh.de.