In Heiligenstadt sind am Sonntag zum größten Umzug im Eichsfeld die Narren los

Heiligenstadt. Straßenkarneval in Heiligenstadt soll wieder tausende Gäste in die Eichsfelder Kreisstadt ziehen. Aber es gibt dafür auch Sperrungen und Parkverbote. Der Umzug braucht eineinhalb Stunden für seine Strecke durch die Innenstadt.

Damit der große Karnevalsumzug am kommenden Sonntag, 19. Februar, durch die Heiligenstädter Innenstadt sicher und gut über die Bühne geht, sind einige Verkehrs- und Sicherheitsregelungen notwendig. Die Stadtverwaltung Heiligenstadt hat sich eingehend mit dem Thema beschäftigt.

Die Aufstellung des Zuges erfolgt traditionell in der Schlachthofstraße ab 12 Uhr, die wird für den normalen Verkehr gesperrt. Abmarsch ist um 14 Uhr in der Schlachthofstraße. Der Umzug führt weiter über die Göttinger Straße, dann die Lindenallee auf der Schulseite entlang, gefolgt von der Oberen Altstadt wieder durch die Lindenallee zurück zur Göttinger Straße. Dann biegt der Zug in die Wilhelmstraße ein, dann an Rathaus und Marktplatz vorbei die Aegidienstraße hinauf über die Kreuzung Petristraße hinweg und endet gegen 15.30 Uhr vor der Stadthalle. „Diese Bereiche sind während des Umzuges für den Gesamtverkehr gesperrt“, heißt es aus dem Rathaus der Kreisstadt.

Auf der Umzugsstrecke sind die ausgewiesenen Haltverbote ab 12 Uhr einzuhalten. Ordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Innerstädtisch können längere Wartezeiten an den Kreuzungen und Einmündungen durch den Faschingsumzug auftreten. „Wir möchten alle Fahrzeugführer und Besucher bitten, dass die Sperr- und Sicherheitsmaßnahmen beachtet und unbedingt eingehalten werden. Dem Heiligenstädter Carnevalsverein und allen Gästen wünschen wir viel Erfolg und Frohsinn“, heißt es aus dem Rathaus.

Der Umzug ist der erste seit 2019. Im Jahr 2020 musste er kurzfristig wegen eines heftigen Sturmes abgesagt werden, in den Jahren 2021 und 2021 fiel er den Corona-Schutzmaßnahmen zum Opfer.