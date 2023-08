Andrea Röpke spricht in Heiligenstadt über die Gefahren der Reichsbürgerszene.

In Heiligenstadt: Vortrag über Reichsbürger, rechte Gewalt und mehr

Heiligenstadt. Ein Abend in Heiligenstadt mit Vortrag und Diskussion. Expertin recherchiert seit Jahren zu Netzwerken.

Um die Reichsbürgerszene, Umsturzfantasien am rechten Rand, Anastasia-Bewegung, völkische Vernetzung und Expansionsbestrebungen völkischer Siedler geht es am Mittwochabend, 16. August, bei einer Veranstaltung in Heiligenstadt.

Sie gehört zu einer thüringenweiten Reihe mit dem Titel „Gegen jede Normalisierung“ der Linksfraktion im Thüringer Landtag. In Heiligenstadt wird die freie Journalistin Andrea Röpke sprechen und zur Diskussion einladen.

Der Abend in der Geschäftsstelle der Linkspartei in Heiligenstadt, Marktplatz 6/7, beginnt um 18 Uhr. Von der Reichsbürgerszene, die sich erst im Juni in Worbis versammelte, gehe eine erhebliche Gefahr aus, sagt Norman Sinn von der Pressestelle der Linksfraktion im Thüringer Landtag. Betroffen seien insbesondere haupt- und ehrenamtliche Politiker, Mitarbeiter von Kommunalverwaltungen und Behörden, Journalisten und Journalistinnen, aber auch Menschen, die sich öffentlich gegen derartige Ideologien engagieren.

Dass solche Netzwerke sogar lebensgefährlich sind, wurde nicht erst durch das militante Putsch-Netzwerk des Heinrich XIII. Prinz Reuß deutlich.

Mit Andrea Röpke, so Katharina König-Preuss, Sprecherin für Antifaschismus der Linksfraktion im Landtag, habe man eine herausragende Expertin gewinnen können, die über Jahrzehnte zu diesen Netzwerken recherchiert.

Norman Sinn betont, dass entsprechend Paragraf 6, Absatz 1, des Verfassungsschutzgesetzes Personen von dem Vortrags- und Gesprächsabend ausgeschlossen sind, die extrem rechten Parteien oder Organisationen angehören, der rechten Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen/Aktivitäten in Erscheinung getreten sind.