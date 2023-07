In Heiligenstadt wird größte Möhre gesucht – Majestät besucht einen Kindergarten, um Karotten zu betrachten

Heiligenstadt. Zum „Fest der Möhrenkönige“ in Heiligenstadt werden die größten Exemplare der Möhren auf einer Bühne prämiert. Bei einem Besuch im Bergkindergarten überzeuget sich Wolfgang der 1. vom Wachstum der Pflanzen.

Große Aufregung herrschte bei den Mädchen und Jungen des Heiligenstädter Bergkindergartens St. Bonifatius. Königlicher Besuch hatte sich für Montag in der Einrichtung angekündigt.

Möhrenkönig Wolfgang der 1. besuchte die Kinder. Im Schlepptau hatte er den Heiligenstädter Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) und Guido Mühlhaus von der Interessengemeinschaft Heiligenstadt. Das hatte auch einen ganz bestimmten Grund. Sie wollten sich von der Größe der Möhren überzeugen, die die Mädchen und Jungen, wie auch in den anderen Kindergärten der Stadt, im Frühjahr ausgesät hatten.

Eigens angefertigte Hochbeete verteilt

Im Frühjahr 2022 verteilten die Mitarbeiter der Heiligenstädter Tourist-Information und des Bauhofs eigens dafür angefertigte Hochbeete, Erde und Möhrensamen an alle städtischen Kindergärten. Vom derzeitigen Wachstumserfolg der Möhren konnten sich neben dem Besuch vor allem auch die Kinder und Erzieher, gemeinsam mit der Kindergartenleiterin Andrea Pukatzki überzeugen.

Einige der Möhren werden im September zum Heiligenstädter „Fest der Möhrenkönige“ sicher den Weg auf die Bühne finden. Denn am Sonntag, 10. September, findet um 15 Uhr auf der Bühne in der Fußgängerzone der traditionelle Möhrenwettbewerb statt. Neben der Prämierung der größten Möhre in den Kategorien Erwachsene und Kinder gibt es seit vergangenem Jahr auch eine Prämierung für die fleißigsten Hobbygärtner im Kindergarten.

Zum Möhrenkönigsfest wird in der Kurstadt vom 8. bis 10. September eingeladen. Auf drei Bühnen werden an allen Tagen neben guter Musik von Bands aus ganz Deutschland und ausgefallenen Aktivitäten der Heiligenstädter Vereine auch Nachwuchstalente aus der Region zu sehen sein.