Tobias Bierwirth ist Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Zwinge. Er und seine Kameraden haben in Eigenleistung die Fahrzeughalle und die Umkleideräume gemalert

Weißenborn-Lüderode. Die Landgemeinde Sonnenstein investiert 1,2 Millionen Euro. So viele Großeinsätze wie noch nie.

So viel Geld hat die Landgemeinde Sonnenstein in einem einzigen Jahr für die Feuerwehren ihrer Ortschaften noch nie in die Hand genommen, wie diesmal. Auf stattliche 1,2 Millionen Euro beläuft sich die Summe, mit der Projekte angeschoben beziehungsweise 2020 realisiert wurden.