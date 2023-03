In Leinefelde geht es demnächst um Cyberkriminalität

Leinefelde. Im Internet treiben Kriminelle mehr und mehr ihr Unwesen. In Leinefelde im Eichsfeld wird gezeigt, wie man sich vor ihnen schützen kann.

Um sich vor Cyberangriffen zu schützen, sollte man wissen, wie Hacker vorgehen. In einem speziellen Live-Hacking-Vortrag wird nächste Woche in Leinefelde gezeigt, wie Kriminelle arbeiten und in Computersysteme eindringen. Dabei wird deutlich, wie simpel es sein kann, Computer, Handys oder ganze IT-Systeme zu übernehmen, fernzusteuern oder für eine Freischaltung Lösegeld zu fordern. Der Vortrag verdeutlicht dabei ebenso, wie Nutzer sich schützen können.

Die von der Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld organisierte Veranstaltung findet am Donnerstag kommender Woche, 30. März, um 15 Uhr in der Aula des Leibniz-Gymnasiums in Leinefelde, Leibnizplatz 1, statt. Der Eintritt kostet 10 Euro, für Schüler 4 Euro.