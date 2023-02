In Sollstedt befreit die Polizei einen gefesselten Mann

Sollstedt. Der Mann in Sollstedt war mit Ladekabeln gefesselt und der Mund zugeklebt. Eine vermummte Person schlug den Mann zuvor an den Kopf.

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag in Sollstedt in der Heidenroder Straße einen Mann in seiner Wohnung mit Ladekabeln gefesselt, den Mund mit Klebeband zugeklebt und ins Bad gelegt. In dieser Lage fanden ihn Polizisten. Wie der Mann erklärte, hatte es zuvor hatte es an seiner Wohnungstür geklingelt und er habe die Tür geöffnet. Dort habe eine vermummte Person gestanden, die ihm unvermittelt mit einem unbekannten Gegenstand einen Schlag auf den Kopf versetzt habe.

Der Geschädigte wurde bewusstlos und erwachte erst wieder in der beschrieben Lage im Badezimmer. Aus seiner Wohnung sei aber ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendet worden. Wann die Person vor seiner Tür stand und wie lange der Geschädigte bewusstlos in seinem Badezimmer lag, konnte er nicht sagen. Der Unbekannte soll etwa 1,70 Meter groß und korpulent und komplett in Schwarz gekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweiseunter Tel.: 03631/960.