In Toilette gezündelt: Schüler müssen Grundschule räumen

Alle Schüler der Grundschule in Großbodungen, in der Schulstraße mussten am Mittwochvormittag das Schulgebäude verlassen und in die Turnhalle gehen.

Schüler hatten kurz vor 9 Uhr im Schulhaus Brandgeruch wahrgenommen und die Schulleitung informiert. Die Verantwortlichen entdeckten im verrauchten Keller eine angezündete Toilettenpapierhalterung und löschten umgehend.

Alarmierte Rettungskräfte mussten nicht eingreifen. Schüler und Lehrer blieben unverletzt. Laut Angaben der Polizei entstand ein Schaden von circa 500 Euro, da mehrere Toilettenboxen in Mitleidenschaft gezogen wurden.

