In Uder können erlesene Weine aus dem Ahrtal verkostet werden

Uder. Der Freundeskreis Knorrsches Haus lädt erstmals zu einem Weinfest nach Uder ein. Es gibt aber nicht nur Wein aus dem Ahrtal.

Zum 1. Uderaner Weinfest lädt der Freundeskreis Knorrsches Haus am Samstag, 8. Juli, ab 18 Uhr ein. Zur Auswahl stehen erlesene Weine aus dem Ahrtal. In gemütlichen Ambiente am Knorrschen Haus, direkt gegenüber der katholischen Kirche St. Jakobus der Ältere, gibt es neben den Weinen aber auch noch weitere Köstlichkeiten und andere Getränke. Die Gäste zahlen an der Abendkasse sieben Euro Eintritt.