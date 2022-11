Die Zubereitung eines indischen Festmenüs kann man in der Kreisvolkshochschule Leinefelde lernen (Symbolfoto).

„Indisches Festmenü“ in der Volkshochschule Leinefelde

Leinefelde. Alternative zum klassischen Weihnachtsmenü.

Ein Kochkurs der besonderen Art bietet die Kreisvolkshochschule Eichsfeld am Montag, 5. Dezember, ab 17.45 Uhr in Leinefelde an. Als Alternative zum klassischen Weihnachtsmenü lernt man im Kochkurs „Indisches Festmenü“, wie verschiedene Aperitifs, Vorspeisen, Fleisch- und Fischgerichte, Gemüse, Chutneys, Linsengerichte und mehr auf landestypische Weise zubereitet werden.

Anmeldung unter www.kvhs-eichsfeld.de oder Tel.: 03606/ 650 44 45.