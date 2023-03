Individueller Test in Leinefelde-Worbis für Ökologischen Fußabdruck möglich

Leinefelde-Worbis. Susann Mai von der Ökologisch-Demokratischen Partei/Familie, Gerechtigkeit, Umwelt lädt im Rahmen der Stadtratssitzung am Montag, 20. März, alle Interssierten ein, ihren persönlichen Ökologischen Fußabdruck zu testen. Dazu muss nur ein Bewertungsbogen ausgefüllt werden.

Susann Mai von der Ökologisch-Demokratischen Partei/ Familie, Gerechtigkeit, Umwelt lädt im Rahmen der Stadtratssitzung am Montag, 20. März, ab 16 Uhr, im großen Sitzungssaal im Wasserturm, in Leinefelde-Worbis, die Anwesenden ein, ihren persönlichen Ökologischen Fußabdruck zu testen.

„Die Interessierten können das vor Ort selber tun. Materialien werden bereitgestellt. Die Fragen liegen auf Fußspuren aus. Sie sind so gestellt, dass sie sofort beantwortet werden können,“ erläutert die ÖDP-Politikerin aus Worbis ihr Anliegen. Sie ergänzt: „Ich würde mich freuen, wenn die Teilnehmenden ihre Chance erkennen, was ihnen möglich ist, im eigenen Handeln etwas zu verändern, um verantwortlich für das eigene Jetzt, die Kinder und Kindeskinder und die nächsten Generationen zu leben.“

Der Ökologische Fußabdruck sei ein Messinstrument für Nachhaltigkeit. „Der gegenwärtiger Lebensstil in Deutschland verbraucht erheblich mehr an Rohstoffen als die Natur jedem Erdenbürger eigentlich zur Verfügung stellen kann. Man kann sich den ökologischen Fußabdruck vorstellen als diejenige Fläche auf der Erde, die ein Mensch verbraucht, um seinen jeweiligen Lebensstil und Lebensstandard zu halten“, so Mai.

Der Ökologische Fußabdruck ist weltweit, so die Kommunalpolitikerin, einer der erfolgreichsten Indikatoren zur Vermittlung des Konzeptes der ökologischen Nachhaltigkeit und der physischen Begrenztheit des Planeten Erde. „Das tun, was wir wissen. Einfach mal anfangen und sei es in kleinen konkreten machbaren Schritten. Das bewirkt in der Summe viel. Und kann die Welt verändern,“ ermutigt die ÖDP und Susann Mai zur Teilnahme an diesem Test des Ökologischen Fußabdrucks.

Zum Abschluss zeige die jeweilige erreichte Punktezahl an, wie groß der persönliche Ökologische Fußabdruck zum jetzigen Zeitpunkt ist. Die Bewertung sei relativ neutral gehalten. Das Ergebnis gibt laut Mai eine Tendenz wieder. Auf dem Bewertungsbogen seien konkrete Anregungen enthalten, wie der Ökologische Fußabdruck verkleinert und das eigene Verhalten darauf eingestellt werden könne.