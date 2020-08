Informationstag in Dingelstädt zu Kleinkindern in der Trotzphase

Zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Trotzphase“ lädt das Familienzentrum Kerbscher Berg am Donnerstag,10. September, um 9 Uhr Eltern und Großeltern mit Kleinkindern (einschließlich Kindergartenalter) ein. An diesem Vormittag wird informiert, was mit Kindern in der Trotzphase passiert, wie sie die Welt verstehen, wie sie sich fühlen und warum es eine wichtige positive Zeit ist. Es werden Lösungsmöglichkeiten gezeigt, wie Eltern mit der Wut und Provokation der Kinder gelassener umgehen können. Zudem geht es um den Umgang mit Stresssituationen sowie praktische Erziehungsmethoden mit Regulationshilfen für das Kind. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen werden bis spätestens drei Werktage vor Beginn des Kurses unter Telefon: 036075/69 00 72 oder per Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de entgegengenommen.