Informationstag zu Autismus

Heiligenstadt. Das Thema „Autismus – das Spektrum in seiner Vielfältigkeit“ steht im Mittelpunkt einer Fachtagung samt eines Informationstages am Donnerstag, 2. April, 9 bis 17 Uhr, im Heiligenstädter Marcel-Callo-Haus. In Vorträgen geht es um Diagnostik und frühkindlichen Autismus, Neurodiversität und in einem Beitrag um „Erzählungen aus meinem Leben mit Asperger-Autismus“.

Am Nachmittag schließen sich verschiedene Workshops an. Die Veranstaltung ist kostenpflichtig, heißt es von den Organisatoren.

Anmeldungen werden bis spätestens 25. März telefonisch unter 03605/5456980 oder per Mail an haus-am-lunapark@int-bsw.de entgegengenommen. Die Teilnahme ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich.