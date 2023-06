Inklusion und Gleichstellung im Eichsfeld im Fokus

Ein Blick in den Eichsfelder Kreistagssaal. Dort werden nicht nur Sitzungen abgehalten, sondern er steht auch anderen Zwecken zur Verfügung.

Heiligenstadt. Im Eichsfelder Kreistagssaal geht es um wichtige Themen und die Umsetzung eines Gesetzes im Freistaat. Dazu gehören aber Informationen und ein Austausch.

Jede Menge Informationen zum Thema „Maßnahmenplan für die Unterstützung von Menschen mit Behinderung“, gibt es am Donnerstag, 22. Juni, um 13 Uhr im Kreistagssaal in der Göttinger Straße in Heiligenstadt. Nach dem Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, erstellen alle Thüringer Landkreise und kreisfreien Städte im Jahr 2023 erstmals Maßnahmenpläne, für konkrete Umsetzungsmaßnahmen von Inklusion und Gleichstellung.

Bei der Informationsveranstaltung am Donnerstag geht es um die Erstellung des Maßnahmenplans für Menschen mit Behinderung sowie um den Austausch über Barrierefreiheit im Landkreis Eichsfeld. Behindertenbeauftragte Janett Pfaff lädt alle Interessierten herzlich ein. Die Begrüßung und die Einführung ins Thema übernimmt Landrat Werner Henning (CDU).

Wegen des begrenzten Platzangebotes im Kreistagssaal wird um spontane und kurzfristige Anmeldung gebeten.

Janett Pfaff ist erreichbar unter der Telefonnummer 03606 / 650-1070 oder per E-Mail behindertenbeauftragte@kreis-eic.de