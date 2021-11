Interessantes zum Faschingsauftakt in Leinefelde

Leinefelde. Die Urania lädt zu Vortrag über den 11. November nach Leinefelde ein der klärt welchen Haken es beim Faschingsauftakt gibt.

In vielen Städten und Gemeinden wird die Faschingssaison am 11. November eröffnet. Warum dies so ist und warum das nicht ganz richtig ist, soll in einem Vortrag erklärt werden, zu dem die Urania-Bildungsgesellschaft einlädt. Wissenswertes aus dem Kalender und aus der Zahlenmystik spielen dabei eine Rolle.

Den Vortrag hält der Vereinsvorsitzende Karl-Josef Löffelholz am Donnerstag, 11. November, 19 Uhr, in den Räumen der Urania in Leinefelde, Kunertstraße 7 – 11, Eingang 1. Die Veranstaltung sei nicht nur für Faschingsmuffel interessant, heißt es. Es gilt die 3G-Regel.

Interessierte melden sich unter Telefon: 03605/546151 oder per E-Mail urania@urania-eichsfeld.de an