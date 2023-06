Internationales Orgelfestival gastiert im Eichsfeld

Eichsfeld. Erstmals gibt es ein Konzert bei Vox Organi auch auf Burg Bodenstein. Die Worbiser Antoniuskirche gehört ebenfalls zu den 24 Spielstätten bei den 42 Konzerten mit weltbekannten Organisten.

Vox Organi, das große Orgelfestival in Südniedersachsen, wartet in diesem Jahr mit 42 Konzerten an 24 Spielstätten auf. Damit ist es laut den Veranstaltern so groß und vielfältig wie noch nie. Der Radius der Spielstätten hat sich zudem nochmals erweitert, und zum sechsten Mal dürfen sich die Freunde der Königin der Instrumente auf bekannte Organisten freuen. Lauschen kann man den Orgelklängen unter anderem in St. Cyriakus in Duderstadt, in der Klosterkirche Fredelsloh, der Marktkirche Clausthal-Zellerfeld, in St. Martin in Markoldendorf, der Stiftskirche in Bad Gandersheim oder der Klosterkirche Corvey. Und auch Worbis und die Burg Bodenstein gehören zu den Spielstätten.

Am Samstag, 17. Juni, ist die Burg Bodenstein erstmals Festivalort für das internationale Orgelfestival. „Auf diesen so besonderen Ort freuen wir uns ganz besonders“, sagt Festivalleiter Prof. Friedhelm Flamme. Um 20 Uhr nimmt der italienische Konzertorganist Alessandro Bianchi Platz an der historischen Orgel in der Burgkapelle. Sein Programm weist mit Musik von Bach, Frescobaldi Sweelinck und anderen einen Schwerpunkt in der alten Musik auf, schlägt aber mit einer Passacaglia des 1933 geborenen Lothar Graap den Bogen in die Moderne. Alessandro Bianchi wurde in Como geboren und schloss sein Studium in Piacenza am Konservatorium mit den beiden Diplomen in den Fächern Orgelspiel und Komposition ab. Er ist künstlerischer Leiter der Vereinigung „Amici dell‘ Organo di Cantu“ (Orgelfreunde von Cantu) und Organist der anglikanischen Kirche St. Edward der Bekenner in Lugano. Weltweit gab er bereits mehr als 2200 Konzerte; er unterrichtet regelmäßig, hält Meisterkurse, ist Solist bei Rundfunk- und Fernsehproduktionen und hat bereits mehrere CDs eingespielt.

Am Sonntag, 18. Juni, wird Vox Organi ein weiteres Mal dann in St. Antonius Worbis gastieren. Ab 20 Uhr spielt Felix Friedrich aus Altenburg auf der Oehninger-Orgel, für die er ein Programm unter dem Titel „Heitere und besinnliche Orgelmusik aus vier Jahrhunderten“ zusammengestellt hat.

Felix Friedrich wurde in Sachsen geboren, studierte Kirchenmusik/Orgel und Cembalo an der Kirchenmusikschule in Dresden und an der Hochschule in Weimar. Er ist Preisträger mehrerer internationaler Orgelwettbewerbe, Solist bei Internationalen Orgel- und Musikfestivals und nimmt eine umfangreiche internationale Konzerttätigkeit unter anderem in Europa und den USA wahr.