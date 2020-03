Internet am Altar bei leeren Bänken

„Es ist schon ein seltsames Gefühl“, sagt Pfarrer Markus Könen. In einem leeren Gotteshaus, ohne Menschen, einen Gottesdienst zu feiern und zu predigen, sei ungewohnt. „Aber die Menschen habe ich in meinen Gedanken, ich sehe sie förmlich vor mir.“ Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Vorigen Sonntag gab es den ersten Online-Gottesdienst aus der Kirche, nachdem per behördlicher Anordnung alle Messen untersagt wurden. Die Idee hatte Christian Simon aus der Pfarrgemeinde St. Aegidien. „Wir haben eine Whats-App-Gruppe. In ihr hatte ich den Vorschlag gemacht.“ Pfarrer Könen und auch Propst Hartmut Gremler waren sofort einverstanden, es zu versuchen. „Eigentlich braucht man nicht viel“, sagt Simon – Laptop, Mikrofon, Kamera und Internet am Altar. Er und Marko Bachmann, der sich um den Ton kümmert, haben einfach spontan improvisiert. „Das Mikrofon ist echoverhindernd, das heißt, dass es nur die Stimme des Pfarrers überträgt, aber nicht den Widerhall aus der Kirche.“ Das und auch die Kamera, eine Webcam, nutzt Simon normalerweise beruflich für seine Videokonferenzen, wenn er daheim arbeitet.

Der erste Gottesdienst ging nur über Facebook. „Wir hatten 500 Zuschauer“, ist Simon von der Premiere beeindruckt. Aber nun hat er einen Youtube-Kanal eingerichtet, über den Sonntag ab 10.30 Uhr live zugeschaut werden kann. Der sei auch in die Websites der Bergschule, www.bergschule-heiligenstadt.de, und die der Pfarrgemeinde unter http://kg-sankt-marien.de/video.html eingebunden. „Nicht jeder hat oder will einen Facebook-Account. So haben mehr Menschen die Möglichkeit zuzusehen“, erklärt Simon.

Pfarrer Könen wird die nächsten Sonntage die Gottesdienste übernehmen, allerdings ohne Messdiener, ganz allein. „Krisen sind immer herausfordernde Situationen“, sagt er. Er orientiere seine Predigten am Evangelium, das aber solle ja aktuelle Ereignisse aufnehmen. Er ist froh, dass er über diese Möglichkeit die Menschen erreicht. Und wer Gebetsanliegen hat, darf sie ihm gern per Mail an m.koenen@bergschule-heiligenstadt.de schicken.