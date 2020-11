Investitionen in die Zukunft

Auch für Heiligenstadt stellt die Corona-Pandemie mit Blick auf die Haushaltsplanung für das kommende Jahr eine große Herausforderung dar. Doch mit Augenmaß und den Erfahrungen aus diesem Jahr ist man an den Entwurf gegangen. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Stadtkasse sind mit dem neuerlichen Lockdown nur wage abzuschätzen. Völlig richtig ist es, dass man begonnene Projekte zunächst erst einmal fertigstellt. Die Sportler wird es freuen, dass das Funktionsgebäude am Stadion angegangenen werden soll. Auch wenn der Sportbetrieb derzeit aus den bekannten Gründen ruht, ist dies bitter nötig, denn es wird hoffentlich eine Zeit ohne Einschränkungen geben.

Die Schaffung von weiteren Plätzen im Kindergarten Pusteblume ist ebenso eine Investition in die Zukunft. Gleiches gilt für die Fertigstellung des Wilhelms und auch des Gewerbegebietes an der A 38. Gerade die jetzige Lage zeigt deutlich, dass es enorm wichtig für eine Kommune ist, in die Infrastruktur für Freizeit, Wirtschaft und Handel zu investieren.

Zum einen sorgt man für Arbeitsplätze, zum anderen für ein besseres Einkaufen auf dem Wilhelm und dafür, dass Heiligenstadt für seine Bürger und für Rückkehrer attraktiver wird. Die Umgestaltung des Liethen ist da auch ein Puzzleteil für das Große und Ganze.