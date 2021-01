Investitionen trotz Pandemie in Teistungen

Teistungen. "2020 war ein schwieriges Jahr", sagt Teistungens Ortschaftsbürgermeister Heiko Franke rückblickend. Die Corona-Pandemie traf auch das rund 1700 Einwohner zählende Dorf. Gleich zu Beginn der ersten Welle waren die Infektionszahlen hoch. Dazu kamen die Beschränkungen, unter anderem mussten Spielplätze und Sportanlagen geschlossen werden.

Allerdings, so Franke, habe es auch Positives gegeben, "Lichtblicke und nicht nur Stillstand". Die Unternehmen hätten bei den Gewerbesteuern keine Stundung angemeldet, und es habe Hilfsgelder von Land gegeben, erzählt er. Das wiederum führte dazu, dass weiter investiert werden konnte. "Doch nun müssen wir sehen, wie es weitergeht."

Ortschaftsbürgermeister appelliert an die Bürger

Der Ortschaftsbürgermeister richtet noch einmal den Appell an die Bürger, die geltenden Corona-Verordnungen einzuhalten, Masken zu tragen und auf die Abstandsregeln zu achten. Er hofft, dass auch mit Blick auf die Impfungen das Infektionsgeschehen eingedämmt wird und man Mitte des Jahres wieder in ein ruhigeres Fahrwasser kommt. Denn 2021 hat sich die Kommune einiges vorgenommen.

2020 gab es in Teistungen auch einige Fortschritte. So wurde unter anderem ein neuer Spielplatz im Bereich "Zur Grundzelle" errichtet, der nun noch vom Tüv abschließend abgenommen werden muss. Einen neuen Zaun bekam derweil der Platz am Feuerlöschteich.

Neue Wege auf dem Friedhof angelegt

Ein weiteres großes Projekt ist der Friedhof. Dort wurden Wege neu angelegt und ausgerichtet und beispielsweise auch neue Wasserentnahmestellen installiert. "Wir haben außerdem die Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet auf LED umgestellt und für die im Ort nun neue Zeiten, so dass es nachts im Dorf nicht ganz dunkel ist", berichtet Heiko Franke. Und der Ortschaftsbürgermeister lässt auch nicht unerwähnt, dass am Radweg am alten Bahndamm Solarlampen aufgestellt wurden.

Zudem fiel 2020 der Startschuss für die Sanierungsarbeiten an der Straße Am Wasser. Neben dem Fakt, dass trotz der Corona-Pandemie investiert werden konnte, gibt es aber noch etwas, dass ihn freut, und das ist die gute Zusammenarbeit mit den Amtskollegen in der Gemeinde Teistungen sowie mit Bürgermeister Christoph Krukenberg.