Inzidenz im Kreis Eichsfeld liegt nun bei 61,3

Eichsfeld. Den Behörden sind am Wochenende 19 weitere Infektionen gemeldet worden.

Insgesamt 19 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden am Wochenende im Landkreis Eichsfeld registriert. Am Samstag waren es neun, am Sonntag wurden zehn Fälle gemeldet. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag mit einem Wert von 61,3 an.

Eine infizierte Person muss laut Kreisverwaltung im Krankenhaus behandelt werden, allerdings liege kein schwerer Verlauf vor. Die Inzidenz der Neuinfektionen im Landkreis Göttingen liegt aktuell bei 40,1.

