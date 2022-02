Inzidenz steigt im Landkreis Eichsfeld auf über 1700

Eichsfeld. Das sind die Coronazahlen am Donnerstag das Eichsfeld.

Die Gesamtzahl der Coronainfizierten ist im Landkreis Eichsfeld auf 17.373 angestiegen. Am Donnerstag gehen weitere 370 Neuinfektionen in die Statistik des Gesundheitsamtes ein. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert steigert sich auf 1715,2. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 1563,4. 18 Menschen werden derzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt, davon haben drei Patienten mit einem schweren Krankheitsverlauf zu kämpfen.