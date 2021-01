Inzidenzwert sinkt im Eichsfeld auf 217 ab

Eichsfeld. Zum Donnerstag gelten im Landkreis Eichsfeld 704 Personen als mit dem Coronavirus infiziert. „45 können ab heute als genesen gemeldet werden“, teilte das Landratsamt am Mittag mit. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert liegt jetzt bei 217. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

34 Neuinfektionen wurden registriert. Allerdings sei die Anzahl der im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung Verstorbenen in den vergangenen 48 Stunden bedauerlicherweise um weitere sechs Fälle angestiegen. Zu betrauern seien vier Männer im Alter von 91, 81 (zwei Personen) und 84 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 81 und 85 Jahren.

Stationär behandelt werden aktuell 28 Menschen, neun mit einem schweren Verlauf. Momentan seien die Fälle über den gesamten Kreis verteilt.

In der Gemeinde Niederorschel sind es 21 Fälle, in der Landgemeinde Am Ohmberg 31, die Landgemeinde Sonnenstein hat 12. Die Stadt Dingelstädt verzeichnet 44 aktive Fälle, die Stadt Heiligenstadt 138, in Leinefelde-Worbis sind es 112. In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Wipperwelle seien es laut Amt 71, in der VG Ershausen/Geismar 54, in der VG Leinetal 47, in der VG Lindenberg/Eichsfeld 38, die VG Uder hat 55, die VG Hanstein Rusteberg 27 und die VG Westerwald-Obereichsfeld 54 Fälle.