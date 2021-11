Inzidenzwert steigt im Landkreis Eichsfeld auf 375

Eichsfeld. 113 Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Wochenende.

113 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden am Wochenende im Landkreis Eichsfeld registriert, 60 davon am Sonntag. Am Samstag waren es 53 neue Fälle. Das Robert-Koch-Institut gab die Sieben-Tages-Inzidenz aktuell mit einem Wert von 375 an. Am Samstag lag dieser Wert noch bei 371. Während im Unstrut-Hainich-Kreis die Inzidenz am Sonntag auf 490,7 und im Landkreis Nordhausen auf 281,4 stieg, sank sie im Landkreis Göttingen auf 83,7 und im Werra-Meißner-Kreis auf 147,9.