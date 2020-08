Fans des irischen Tanzspektakels müssen sich bis zum kommenden Jahr gedulden. Erst dann soll das Gastspiel in Leinefelde sein.

Leinefelde. Veranstalter verschiebt erneut Auftritt in Leinefelder Obereichsfeld.

Irische Tanzshow erst im nächsten Jahr in Leinefelde

Die ursprünglich für den 15. Mai in der Leinefelder Obereichsfeldhalle geplante Musik- und Tanzshow „Cornamusa – World of Pipe, Rock and Irish Dance“ wurde zu Beginn der Corona-Pandemie auf Samstag, 26. September, verlegt. Auch dieser Termin kann wegen der verlängerten Hygiene-Auflagen letztlich nicht eingehalten werden. Das teilt René Weißbach, Pressesprecher der Stadt Leinefelde-Worbis, mit.

Die aufwendige Schau werde nun voraussichtlich erst im kommenden Jahr stattfinden. Hier stehe ein genaues Datum noch nicht fest und werde vom Veranstalter, der Scheler und Bähring GbR aus Neuhaus am Rennweg, rechtzeitig bekanntgegeben. Bereits gekaufte Tickets behalten der Mitteilung zufolge ihre Gültigkeit.

Weitere Informationen sind im Internet unter der Adresse www.cornamusa.de/tourdaten abrufbar.