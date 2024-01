Jahresrückblick: Das war das vierte Quartal im Eichsfeld

Eichsfeld Ein Paukenschlag bei einer Stadtratssitzung, weiße Pracht im November und Hochwasser zur Weihnachtsszeit: Das war los im Eichsfeld in den letzten drei Monaten des Jahres.

Oktober

1. Nachdem am Vorabend schon Corvus Corax für Spaß sorgten, kommen hunderte Gäste zum Tag der offenen Tür anlässlich 777 Jahre Burg Gleichenstein auf die Burg. Die Bürgerstiftung Bernterode / Wipper wirbt um Stimmen für den Ehrenamtspreis.

2. Geisleden ist in die Dorferneuerung aufgenommen. Mehrere Projekte sollen bis 2028 umgesetzt werden, das Wichtigste ist das neue Gemeinschaftszentrum rund um die Linde. Auch stehen acht Bürgerprojekte, für die die Gemeinde 5000 Euro bereitstellt, zur Abstimmung. Innerhalb weniger Stunden kracht es zweimal auf der A38, glücklicherweise wird niemand schwer verletzt.

3. Im Grenzmuseum Schifflersgrund müssen Stühle nachgestellt werden, so groß ist das Interesse am Tag der Einheit und am ökumenischen Gottesdienst in der Hessenhalle. Auch in anderen Orten des Eichsfeldes wird der Wiedervereinigung gedacht, schon am Vorabend gab es diverse Tanzveranstaltungen. Werner Löwe aus Heiligenstadt gestaltet das Etikett einer Sonderedition für den Nordhäuser Doppelkorn.

4. Ein Vietnamese und seine Familie schwärmen vom Eichsfeld. Sie haben ihre Traumjobs in den Eichsfeldwerken und beim IBA gefunden und fühlen sich rundum wohl. Teistungen und Tastungen gehören zur Förderregion Dorferneuerung und wollen in die Dorfgemeinschaftshäuser und Feuerwehren investieren. In Nordhausen werden 21 junge Polizeibeamte begrüßt, einige von ihnen kommen ins Eichsfeld.

5. Im Eichsfeld geht man auch bei der Azubi-Werbung neue digitale Wege. Der Landkreis lässt die online-BOT noch laufen, damit Schüler und ihre Eltern in Ruhe die Unternehmen ansehen können. In Kefferhausen wird die Mäusebornbrücke neu gebaut, auch das Multifunktionsgebäude in Silberhausen steht kurz vor der Fertigstellung. Bernd Arnold, der langjährige Leiter des Ausbildungszentrums Deuna, geht in den Ruhestand.

6. Matthias Müller aus Brehme hat erneut den Soundtrack für eine große Produktion geschrieben. Lubi ist ein True-Crime-Mehrteiler, der in der Kinofassung im Fernsehen ausgestrahlt wird. In der Leinefelder Tattoo-Lounge werden heute fast nur die kostenlosen Organspende-Zeichen tätowiert. In Duderstadt rückt die Eröffnung des neuen Aldi-Marktes näher. In Leinefelde entstehen gerade Engelsfiguren für eine erzgebirgische Pyramide, die im Besitz einer Firma ist. Sie darf während der Weihnachtsmärkte in Leinefelde und Worbis aufgestellt werden.

7. Die Feuerwehr Uder war 2022 247 Mal im Einsatz und erhält nagelneue Löschwasserrucksäcke, um für Flächenbrände besser gerüstet zu sein. Beim Eichsfeld-Königsball in Nesselröden werden die Majestäten proklamiert. Beim Pokal für Ober- und Untereichsfeld sichern sich die thüringischen Eichsfelder so manche Trophäe.

8. In Heiligenstadt bilden sich lange Schlangen vor der Baum- und Grünschnittannahmestelle. Teils stehen Leute mit im Stau, die da gar nicht hinwollen, es gibt riskante Überholmanöver. Die Eichsfeldwerke reagieren auf Nachfrage und erweitern die Öffnungszeiten, um den Stau zu entzerren.

9. In Wingerode treffen sich Gastwirte aus der ganzen Region, um sich über den Deutschen Wandertag 2024 zu informieren, und wollen vor allem wissen, was von ihnen erwartet wird. Die Brauerei Neunspringe stellt eine Kollektion Wandertagsbier vor.

10. Das Eichsfeld könnte 2023 einen neuen Touristenrekord schaffen und das Ziel von einer halben Million Übernachtungen noch in diesem Jahr schaffen. In einigen Leinefelder Ortsteilen ergeben Geschwindigkeitsmessungen, dass ordentlich gerast wird, vor allem vor Schulen. Mitunter werden dort in 30er-Zonen mehr als 100 Stundenkilometer gefahren.

11. Bäcker Jörg Schades Familienunternehmen ist im 126. Jahr. Er selbst will noch zehn Jahre das beliebte Steinofenbrot backen, aber ein Nachfolger ist nicht in Sicht, er findet niemanden. Am Radweg zwischen Heiligenstadt und Uder fehlt plötzlich die alte Holzbrücke. Weder die Gemeinden noch die Öffentlichkeit wussten, dass sie durch eine Aluminiumbrücke ersetzt werden soll. Für die Radfahrer bedeutet das entweder erhöhtes Risiko, wenn sie die Landesstraße nehmen oder lange Umwege über die Berge. Und der Umleitungsvorschlag sorgt für Empörung. Verkehrszählungen im Stadtgebiet LFD-WBS ergeben, dass Beuren am stärksten zu leiden hat. 8082 Fahrzeuge rollen täglich durch das Dorf.

Die Heiligenstädter Bäckerei Schade gibt es seit 126 Jahren. Noch immer wird hier Steinofenbrot gebacken und der Ofen mit Kohle beheizt. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

12. Die Südharz-Kali rückt damit heraus, dass sie schon 2025 mit dem Bau des neuen Bergwerkes beginnen will und favorisiert Standorte. Bernterode steht an erster Stelle.

13. Marie-Christin Liese hat die Werkleitung des Eichsfelder Kulturhauses übernommen und spricht über die ersten 100 Tage im Amt, was sie vorhat und was aus dem Haus mal werden könnte. Versprechen eingelöst: Staatssekretärin Katharina Schenk hatte dem Motorsportclub in Heiligenstadt einen Besuch abgestattet und Lottomittel für einen Kart-Anhänger für die Jugendförderung in Aussicht gestellt. Die sind eingetroffen, der Hänger ist da.

14. Die Malteser suchen Ehrenamtliche, um auch im Eichsfeld ein Projekt umsetzen zu können: Telefonanrufe auf Wunsch gegen die Einsamkeit. Im Ershäuser Freibad wird die Saison endgültig beendet, indem man Hunde ins Wasser lässt und ein bisschen feiert. So schlecht sei der Sommer gar nicht gewesen, heißt es. In Bernterode / Wipper bekommt die Turnhalle einen nagelneuen Anbau, der ist nun offiziell übergeben.

15. In St. Bonifatius Leinefelde wird 30 Jahre Kirchweih gefeiert. Es war der letzte Kirchenbau der DDR, der erst nach der Wende, 1993, geweiht wurde. Das Bistum Erfurt stellt jetzt genauere Pläne für das neue Schulzentrum in Leinefelde vor. Der Bau aber wird sich ein Jahr verzögern. Gernrode hat erstmals in seiner Geschichte eine Hammelkönigin.

16. Der Spatenstich für das neue Klinikum steht demnächst bevor. Das Land in Person von Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) bringt den Fördermittelbescheid über 165 Millionen Euro nach Heiligenstadt und dazu einen goldenen Spaten für den nächsten offiziellen Akt. Hans-Joachim Liesenfeld aus Heiligenstadt bereitet eine große Ausstellung zu 100 Jahre Radiogeschichte in Deutschland vor. Es ist seine 20. im Heiligenstädter Museum, dazu ist er seit genau 40 Jahren Partner des Eichsfeldmuseums. Die Beurener krönen ihre Kirchweih mit dem montäglichen Umzug. Am Abend geben die Future Voices ein furioses Konzert in der Martinskirche zu Heiligenstadt. Anlass war die Klausurtagung der Helaba-Vorstände. Der Chor ließ ein öffentliches, kostenloses Konzert daraus machen, die Kirchenbänke reichten nicht aus.

17. Der Leinefelder Doppelkreisel soll noch dieses Jahr fertig werden. Doch die Straßenbauarbeiten sollen noch bis Oktober 2024 dauern. Im Revier Wachstedt ist der Förster sauer. Immer wieder findet er Müll im Wald, jetzt haben Unbekannte drei Kubik Bauschutt im Wald abgeladen.

18. Die Künstlerin Kerstin Woyke Pereira zieht mit ihrem Atelier von Holungen nach Worbis, um besser erreichbar zu sein, denn ihre Malkurse haben hohen Zulauf. Vor allem während Corona hätten viele Menschen die Kunst für sich entdeckt.

19. Rafael Frechen aus Uder ist Hobbykoch und wird in der Dezember-Staffel von „Das perfekte Dinner” bei Vox zu sehen sein. In Leinefelde geht die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED permanent weiter. Die Freien Wähler Eichsfeld schicken Michael Gaßmann aus Heuthen in das Rennen um die Landratswahl. Der Bürgermeister und Kreisvorsitzende der Freien Wähler hat sich lange geziert. Der Radweg zwischen Kefferhausen und Heiligenstadt kann gebaut werden. Die Gemeinden gehen im November in die Vergabe, der Weg wird rund 2,2 Millionen Euro kosten, wird aber vom Bund hoch gefördert.

20. Der Panoramaweg Effelder ist offiziell freigegeben

21. Auf der Umgehung bei Worbis werden zwei Menschen bei einem

Unfall Unfall Zu einem Frontalcrash mit zwei Schwerverletzten ist es am frühen Samstagmorgen auf der B 247 zwischen Worbis und der Anschlussstelle zur A 38 gekommen. Foto: Feuerwehr Worbis/Silvio Dietzel

schwer verletzt, vom Auto ist nur noch ein Wrack übrig. 220 Gäste haben sich beim Erntedankfest der Landsenioren in Geisleden eingefunden, sie üben harte Kritik an der Politik wegen unsinniger und überzogener Vorschriften, die längst an der Realität vorbeigehen.

22. Die Dingelstädter Vogelfreunde haben wieder eine große Schau auf die Beine gestellt, suchen aber händeringend nach Nachwuchs.

23. Schon lange ist von einer Westspange für Leinefelde die Rede. Sie soll sechs Millionen Euro kosten, das Baurecht soll 2026 beantragt werden, es dauert also noch eine Weile.

24. Am alten Lidl in Dingelstädt entsteht ein neuer Einzelhandelsstandort. Mehrere Geschäfte ziehen dort demnächst ein, unter anderem wieder ein Lebensmitteldiscounter. Das blaue Wunder in Leinefelde dagegen ist Geschichte. Der Abriss des Komplexes neben der Obereichsfeldhalle ist beendet. In Heiligenstadt bringt Bürgermeister Spielmann den Haushaltsentwurf für 2024 im Stadtrat ein, geplant sind 11 Millionen Euro Investitionen, aber es sollen auch wieder Kredite aufgenommen werden.

25. Die neue Aluminiumbrücke auf dem Radweg Uder-Heiligenstadt wird gesetzt, mit Restarbeiten haben die Unannehmlichkeiten genau drei Wochen gedauert. Thadäus König (CDU) bekommt 100 Prozent Rückhalt seiner Partei für die Landtagswahl.

26. Die Stadt Heiligenstadt hat vor einem Jahr die Beförsterung des Stadtwaldes selbst übernommen und verzeichnet einen Rekord beim Brennholz-Verkauf. Das Multifunktionsgebäude in Silberhausen wird eingeweiht

27. In Beuren wird jetzt massiv eine Ortsumfahrung gefordert. Man kündigt an, zu gleichen drastischen Maßnahmen zu greifen wie einst Kallmerode. Der Ortsteilrat will auch gegen die aktuellen Planungen der Westspange vorgehen. In Breitenbach wird der neue „Wolfhagen” eingeweiht. Das Haus am Sportplatz ist ein Neubau. Landrat Werner Henning wettert in einem Interview erneut gegen die Flüchtlingspolitik des Landes. Der humanitäre Gedanke sei richtig, aber das Land dürfe nicht alles auf die Kommunen abwälzen.

28. Landrat Henning zeichnet in einer großen Dankeschönveranstaltung 15 Ehrenamtler aus. Und die Ortschronistentagung findet dieses Mal in Heiligenstadt statt, gleich mit Vorstellung des dritten Bandes des Eichsfeld-Journals.

30. Mit August Mühr ist ein Eichsfelder Original verstorben. Der Dingelstädter, der viel für seine Heimstadt leistete, wurde 98 Jahre alt.

August Mühr, ein Eichsfelder Original, verstarb im Alter von 98 Jahren. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

November

1. Brehme will seine Mehrzweckhalle modernisieren. Die Stadt Leinefelde-Worbis teilt mit, dass der Leinefelder Weihnachtsmarkt auf den Zentralen Platz umziehen soll.

2. Marlene Schulze beerbt ihre Schwester Johanna und wird die neue Soleprinzessin von Heiligenstadt. Für sie wird ein Traum wahr. Bei Niederorschel will eine Berliner Firma einen Solarpark bauen. Südharz-Kali treibt seine Berkwerkspläne weiter voran und favorisiert jetzt Bernterode. Auf der A 38 verzögern sich die Fahrbahnsanierungsarbeiten und damit auch die Fertigstellung einzelner Abschnitte, jetzt am Heidkopftunnel. In Geismar wurden 323.000 Euro in den Zugang und die Bushaltestelle investiert. Diebe stehlen Ende September in Uder einen Radlader. Der wird am Wald bei Lenterode wiedergefunden. Zeugen werden gesucht. Zwar ist die Arbeitslosenquote leicht angestiegen, aber die Jugendarbeitslosigkeit ist rückläufig.

3. Brehmes Bürgermeister Patrick Schotte (FW) kann verkünden, dass sich in Brehme ein neuer Supermarkt ansiedeln will. Die Apotheken gehen wieder in den Streik, es gibt Engpässe bei Medikamenten und noch mehr Probleme. Leinefelde-Worbis‘ Ex-Bürgermeister Marko Grosa (CDU) keilt im Interview zurück und behauptet, die Stadt habe keine Finanzschwierigkeiten.

4. Christina Tasch setzt sich bei der Landtagsnominierung der CDU im Wahlkreis Eichsfeld II gegen Herausforderer Felix Freund durch. Im Küllstedter Grund werden 1000 neue Bäume gepflanzt. In Bornhagen wird das neue Löschfahrzeug festlich eingeweiht

5. Bei einem schweren Unfall zwischen Gerblingerode und Duderstadt wird ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Eichsfeld schwer verletzt.

6. In Dingelstädt hat es großen Ansturm auf den neuen Supermarkt gegeben.

7. Nach einer brenzligen Situation bei der Sperrmüllabfuhr warnen die Eichsfeldwerke und geben Tipps, wie mit Elektronikschrott umgegangen werden sollte. Dingelstädt will in den nächsten Jahren in Bickenriede fünf Millionen Euro investieren. Bei Deuna Zement gibt es eine Premiere: Eine Ofenschussgruppe wird ausgetauscht.

8. Erste Vorbereitungen für den Bau eines neuen Kindergartens gibt es in Kallmerode. Die Stadt Leinefelde-Worbis will 1,6 Millionen Euro verbauen. Die Heiligenstädter Synagoge ist von Horst Dietrich nach einer Idee von Johannes Karl Günther als Modell nachgebaut worden. Es gab nur die Architektenzeitung im Archiv, keine Fotos. Das Modell und einige historische Giebelsteine bekommen ihren Platz im Eichsfeldmuseum.

9. In den Abendstunden versammeln sich rund 100 Heiligenstädter, um am Ort der früheren Synagoge der Pogromnacht 1938 zu gedenken. In Heiligenstadt nimmt der Diebstahl von Grabschmuck auf dem Friedhof zu. Die Polizei bittet, jeden Fall zur Anzeige zu bringen. Der Top-Wanderweg Schifflersgrund wird eröffnet, er beschäftigt sich mit Grenzgeschichten und dem Grünen Band.

11. In mehreren Kommunen des Eichsfeldes werden die Rathäuser gestürmt, starten die Karnevalisten in die fünfte Jahreszeit. Der Ugandakreis hat mit seinem adventlichen Flohmarkt in Heiligenstadt mehr als 3600 Euro eingenommen, das Geld fließt in die Partnergemeinde in Uganda.

13. Der Prozess zum Unfall mit sieben Toten am 1. April bei Bad Langensalza soll am Amtsgericht Mühlhausen stattfinden. Angeklagt ist ein Eichsfelder. In Heiligenstadt verzögert sich die Baustelle in der Dingelstädter Straße, aber auch weitere kommen auf die Leute zu. Es geht um Baumfällarbeiten und Glasfaserverlegungen.

14. Ein Großaufgebot der Polizei durchsucht die alte Kaserne in Günterode und beschlagnahmt zahlreiches Beweismaterial. Es gehe, so heißt es von der Staatsanwaltschaft, um Sozialleistungsbetrug im schweren Fall. Für den Teufel in Gerbershausen haben Arbeiten zur Umfeldgestaltung angefangen. Geplant sind ein barrierefreier Weg, ein Märchenspielplatz, Sitzgelegenheiten und mehr. In der abendlichen Stadtratssitzung in Dingelstädt legt Stadtbrandmeister Ansgar Nolte sein Amt nieder, auch sein Stellvertreter Maik Rümenapp ist nicht mehr bereit. Vorausgegangen ist ein Streit um die neue Feuerwehrsatzung.

Ein Großaufgebot der Polizei durchsuchte am 14. November das Gelände der ehemaligen Kaserne in Günterode. Foto: Daniel Wiegand / Funke Medien Thüringen

15. Der höchste Preis der Universität Erfurt geht an den Eichsfelder Torsten W. Müller für seine Forschungen zur Heiligenstädter Palmsonntagsprozession.

16. Die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt ist im Eichsfeld gestiegen, 367 Fälle wurden offiziell bekannt. Zahlreiche Aktionen zum „Tag der Gewalt” folgen in den kommenden Wochen. Ein Eichsfelder Lokführer erklärt den neuerlichen Bahnstreik und was die Mitarbeiter fordern. Am Abend treffen sich die Unternehmerfrauen im Handwerk und stellen mit der Bundesvorsitzenden ein neues Siegel vor: „Hier ist Handwerk auch Frauensache”, womit Mädchen der Einstieg in einen Handwerksberuf erleichtert werden soll.

17. Der Landkreis Eichsfeld hat ein neues Gewerbeflächenkonzept erarbeitet, das soll im Kreistag verabschiedet werden. Die Vivere-Bewegung und die Franziskaner vom Hülfensberg bitten wieder um Unterstützung für ihr Aleppo-Projekt. Beim Schlachteessen der CDU-Mittelstandsvereinigung in Birkungen lässt Michael Grosse-Brömer, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Deutschen Bundestag, lässt kein gutes Haar an der Ampel-Koalition. Auch der Botschafter Kasachstans ist zu Gast.

18. Der Heiligenstädter Verein „Freunde der Filmkunst” bekommt in Weimar nach einer Jury-Entscheidung den Sonderpreis der Funkemedien Gruppe für ihr Eichsfelder Filmfestival. Der Preis zählt zur Kulturförderung in Thüringen. Die Feuerwehr Niederorschel kann ein neues Fahrzeug in Dienst stellen. Die Caritas bietet einen Einblick in die Baustelle des neuen Hospizes Mutter Teresa in Heiligenstadt.

19. Die Zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauertag des Freistaates Thüringen findet in Heiligenstadt statt. Ministerpräsident Bodo Ramelow legt Blumen nieder, auf dem Sowjetischen und dem Alten Friedhof werden Stelen eines Kriegsgräberprojektes enthüllt.

20. Die Autobahnmeisterei Breitenworbis hat für den Winterdienst aufgerüstet. Weitere Stelen werden auf dem jüdischen Friedhof in Heiligenstadt enthüllt. Das Filmfestival soll in die Herrnmühle umziehen, dafür will der Stadtrat einige Maßnahmen ergreifen.

21. Der Eichsfelder Elektronikhändler Herfag wird von einer Kündigung seitens des Göttinger Kaufparks überrascht. Es wird umstrukturiert. In Leinefelde entstehen weitere Ladesäulen für E-Autos. Christian Beuchel ist neuer Superintendent des Kirchenkreises Mühlhausen, der große Teile des Eichsfeldes umfasst. Die Leinefelder Azubis der Stadtverwaltung räumen den Klima-Scout-Preis in Berlin ab.

22. Die Gemeinde Bernterode / Wipper feiert 2024 die Ersterwähnung vor 850 Jahren und hat dazu Silber- und Goldmünzen prägen lassen. In Dingelstädt steigen nach einem Stadtratsbeschluss die Kitagebühren 2024 an. In Worbis sorgt der Glasfaserausbau für Ärger bei den Bürgern, die Baufirmen reißen die Straßen vor ihren Einfahrten auf, ohne vorher Bescheid zu sagen. Rüdiger Eckart, Heiligenstadts Tourismuschef, ist jetzt im Vorstand der Deutschen Märchenstraße.

23. Die Firma Strick Zella ist in vorläufiger Insolvenz. Lösungen werden gesucht. Spatenstich für den Kallmeröder Kindergarten. Im Thüringer Landtag gibt es eine Debatte wegen der Petition einiger Eichsfelder zum Klinik-Neubau in Heiligenstadt. In Leinefelde geht es in den Endspurt zur Makottchenwahl für die Landesgartenschau. Das Heiligenstädter Jugendparlament gibt sich ein neues Logo.

24. Für Heiligenstadts virtuelle Märchenfigur in der Märchenstraßen-App geht es auf die Zielgerade. Die Regentrude absolviert ihren letzten Testlauf.

25. Nach einem schweren Unfall ist die A 38 gesperrt. Heiligenstädter Feuerwehr befreit eingeklemmte Person, auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die Polizei vermeldet gehäuft Wildunfälle.

27. Auf die Eichsfelder Kraftfahrer kommen derzeit und 2024 viele Baustellen im gesamten Kreis zu. Unter anderem müssen wichtige Verbindungen gesperrt werden.

28.Wintereinbruch im Eichsfeld, auf vielen Straßen herrscht wieder Chaos. Feuerwehren und Winterdienst sind pausenlos im Einsatz. Vorfreude bei Fans: Zum Scharfenstein-Open-Air kommen Kerstin Ott und BossHoss. Das Eichsfeld-Klinikum hat mit Carmen Franke eine neue Pflegedirektorin. Patrick Westphalen ist der neue Chef der CDU Leinefelde.

Wintereinbruch im Eichsfeld. Nach ergiebigen Schneefällen in der Nacht zum 28. November wurde im Eichsfeld fleißig Schnee geschippt. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

29. Der Tierschutzhof in Weilrode steht vor dem Aus. Gemeinde und Betreiber finden nicht zueinander. In die ehemalige Bischofferöder Grube sollen zwei Millionen Kubikmeter Haldenwässer eingeleitet werden. In Leinefelde beginnt eine Geothermie-Probebohrung auf dem zukünftigen Schulcampus. Es geht um Erdwärme. Im Kreistag gibt es eine Debatte, wie der erste Beigeordnete gewählt werden soll. Man entscheidet sich gegen eine Ausschreibung und die Wahl im Kreistag. Zum 1. Dezember wird die Bezahlkarte für Sachleistungen für geduldete Flüchtlinge eingeführt, auch wird der Kreishaushalt 2024 beschlossen.

30. Die CDU Heiligenstadt nominiert Peter Gabel für die Bürgermeisterwahl 2024. Auf der Heiligenstädter Petristraße soll in Kürze wieder Tempo 50 gelten. Auf der A 38 verzögern sich die Arbeiten zur Fahrbahnsanierung weiter. Die Arbeitslosenquote steigt weiter leicht an. Die Kirchworbiser Kameraden trainieren im Zementwerk Deuna im höchsten Treppenhaus des Eichsfeldes für den Treppenlauf in Oberhof.

Dezember

1. Zwischen Ershausen und Martinfeld erfolgt der symbolische Spatenstich für die Sanierung der Landstraße. Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr losgehen. Ronan Keating kommt zum Vitalpark-Open-Air 2024. Seit Tagen liegt ein verunglückter Transporter auf der A 38 zwischen Leinefelde und Heiligenstadt. Niemand will das Wrack bergen, erst als die Feuerwehr Leinefelde Stunk macht, weil sie viermal zum gleichen „Unfall” gerufen wird, kommt Bewegung in die Sache. Wegen Eisglätte muss der Leinefelder Bahnhof gesperrt werden, was für Häme in den sozialen Netzwerken sorgt.

2. Der Leinefelder Weihnachtsmarkt findet erstmals auf dem zentralen Platz statt. In Leinefelde wird auch die bundesweite Adveniat-Aktion in der Bonifatiuskirche eröffnet. Die Heiligenstädter Stadtbibliothek bekommt den Namen “Brüder Grimm”

Die sieben Meter hohe Weihnachtspyramide war der Blickfang des Leinefelder Weihnachtsmarktes, der auf dem Zentralen Platz stattfand. Foto: Daniel Wiegand / Funkemedien Thüringen

3. Während des Weihnachtsmarktes wird der neue Radweg zwischen Großbodungen und Kleinbodungen eingeweiht.

4. Die Burg Hanstein gibt es als Puzzle. Der Erlös fließt in den Erhalt der Burgruine und in die Gemeinde.

5. Das Maskottchen für die Landesgartenschau steht fest. Es ist ein niedlicher Blumentopf mit Gesicht. Die Bundespolizei Duderstadt trainiert in Leinefelde einen Einsatz. In Niederorschel gibt es eine besondere Weihnachtsdekoration. Vor dem Gerätehaus löscht ein lebensgroßer leuchtender Kamerad einen brennenden Tannenbaum.

6. DRK und St. Martin gGmbH sprechen als Kindergartenträger nicht von einem unzureichenden Personalschlüssel, es gebe keinen Personalmangel. Daraufhin melden sich erboste Eltern zu Wort und schildern konkrete Fälle. Erstmals gibt es ein Buch über Leinefelde-Worbis, herausgegeben hat es Buchhändler Steffen Preiß. 30 Jahre war Silvia Georgi das Gesicht der Verbraucherberatung in Leinefelde. Jetzt geht sie in den Ruhestand.

7. Ein neues Pilotprojekt bei der Eichsfelder Wirtschaft. Mehrere Unternehmen und die IG Metall unterzeichnen eine Absichtserklärung, das Eichsfeld klimaneutral werden zu lassen. Auf der A 38 bei Nordhausen fahren drei Lkw aufeinander, der Stau reicht bis ins Eichsfeld zurück, die Nebenstrecken sind überlastet. Ein Heiligenstädter Kunstprojekt, bei dem ein Maler gegen KI angetreten ist, ist jetzt Teil einer Ausstellung in Gotha. Die Dingelstädter Straße in Heiligenstadt ist nach dreimonatigen Bauarbeiten wegen Hochwasserschutz wieder befahrbar.

8. Ein französischer Bäckerlehrling hat zwei Wochen in einer Heiligenstädter Bäckerei mitgearbeitet. Er nimmt das Rezept für Eichsfelder Schmandkuchen mit nach Lille, dafür lässt er eins für französische Baguettes da. In Leinefelde errichtet ein Berliner Unternehmen weitere Schnellladesäulen für E-Mobilität. Im Eichsfeld-Klinikum wird das 500. Baby in diesem Jahr geboren. Südharz-Kali stellt den Antrag für Raumordnung. In Großbodungen gibt es mit Jutta Sander eine neue Pastorin.

9. Im Naturpark gibt es eine neue AG Junior-Ranger, die erste, die nicht an eine Schule gebunden ist. Die Kreissparkasse spendiert Entdeckerwesten, Lupen und Pinzetten. Leinefelder Unternehmer üben harte Kritik an der Zunahme der Bürokratie, die doch eigentlich abgebaut werden soll.

10. Touristen erleben am Hülfensberg einen Hundeangriff und schildern den Vorfall. Es soll nicht der erste gewesen sein.

11. Die Kreissparkasse und die Caritas starten eine erste gemeinsame Weihnachtspäckchen-Aktion für sozial benachteiligte Kinder im Eichsfeld.

12. Der Lions Club zieht positive Bilanz: Die Kulturtafel ist erfolgreich gestartet. Unternehmen spendieren zum Beispiel Konzertkarten für Menschen, die sich das nicht leisten können. Der Haushalt der Stadt Leinefelde-Worbis kann erst im Februar verabschiedet werden. Es sind hohe Investitionen geplant, das wolle gut vorbereitet sein, heißt es. Auch verwahrt man sich gegen den Vorwurf, die Stadt sei pleite oder überschuldet. Die Südstadt ist derweil weiter eine Großbaustelle, teils sind Wohnquartiere nur über provisorische Straßen erreichbar. In Teistungen entstehen 55 neue Pflegeplätze. In Heiligenstadt macht der Stadtrat derweil den Weg für die Fusionen mit Hohes Kreuz und Glasehausen frei und verabschiedet den Haushalt. Zudem wird es einen neuen Ausschuss Stadtentwicklung in der Kreisstadt geben und bekommt die Turnhalle am Stadion den Namen des mehrfachen Bob-Olympiasiegers „Bernhard Germeshausen”. Die FDP nominiert Tobias Gerling als Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Heiligenstadt.

13. In Edinburgh hat sich der gebürtige Eichsfelder Markus Stitz mit dem Lastenfahrrad auf den Weg nach Heiligenstadt gemacht. „Cycling home for Christmas” heißt die Tour. In Rohrberg wird der langjährige Ortschronist verabschiedet. Es hat sich in einer jungen Frau eine Nachfolgerin gefunden. Die Stadt Leinefelde teilt mit, dass es vorerst keine neuen Kindergärten gibt, der begonnene in Kallmerode wird fertiggebaut.

14. Frank Kaufhold aus Uder hat in Spanien auf dem Jakobsweg ein Los von “El Gordo” gekauft. Das spendiert er Deuna. Sollte am 22. Dezember bei der Auslosung der Weihnachtslotterie ein Gewinn herauskommen, soll er für den Aufbau einer Pilgerherberge in Deuna verwendet werden. Die Kreissparkasse Eichsfeld hat an zwei Weihnachtsabenden wieder zahlreiche Vereine mit Spenden aus dem PS-Lossparen bedacht. Der Bärenpark bekommt Zuwachs, einen befreiten Petz aus der Ukraine.

15. Jützenbach blickt auf die 900-Jahrfeier voraus und verweist auf die Erfolge seit der Wende. 34 neue Häuser wurden gebaut, die Straßen saniert.

16. In Heiligenstadt rennt ein 27-Jähriger nackt durch die Straßen und springt dann in den Teich im Kurpark. Die Feuerwehr muss den unterkühlten Mann retten, er steht unter Drogen.

17. Susann Mai von der Ödp erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stadt. Es geht um einen Hausbau in Worbis. Dort wurden keinerlei Bauvorschriften eingehalten, die Stadt will per B-Plan-Änderung das im Nachgang legalisieren. Im Gesundbrunnenstadion in Heiligenstadt stößt ein Weihnachtssingen auf große Resonanz. Der Erlös geht an ein krebskrankes Mädchen aus Heiligenstadt

18. Im morgendlichen Berufsverkehr werden bei zwei Unfällen drei Menschen verletzt. Einer ereignet sich bei Uder, der andere am Abzweig Reinholterode zwischen Günterode und dem Rotenberg.

19. Eltern aus Bickenriede schreiben einen Brandbrief an das Land. Es geht um die Erhöhung der Kindergartenbeiträge, die kaum noch stemmbar seien. Im Laufe von eineinhalb Jahren sind 500 ukrainische Flüchtlinge aus dem Eichsfelder Sozialsystem wieder ausgebucht. Auch gibt es Vorgaben für den Leistungsbezug. Die Eichsfelder SPD hat sich entschieden, bei der bevorstehenden Landratswahl den Kandidaten der FDP zu unterstützen.

20. Landrat, Jugendamt und Polizei schätzen das Gewaltpotenzial an Eichsfelder Schulen als gering ein und sprechen über Gewaltprävention. In Leinefelde werden die Gebühren für Bestattungen ordentlich angehoben. Zwischen Breitenbach und Hundeshagen beginnt Sperrmüll in einem Entsorgungsfahrzeug zu brennen, es ist nicht der erste Vorfall. Das Fahrzeug nimmt keinen Schaden. Mitarbeiter und Feuerwehr verhindern Schlimmeres.

21. Das Verwaltungsgericht in Weimar hat den Glashausbetreibern erst einmal Recht gegeben. Die Nutzungsuntersagung für das Haus ist hinfällig, weil sie durch Brandschutzmängel begründet war, die längst abgestellt sind. Allerdings geht es jetzt um angeblich fehlende Baugenehmigungen, der Streit mit dem Landratsamt geht weiter. Allerdings kann durch das Urteil der Karneval in Worbis stattfinden. Die Narren hatten keinen Ort mehr, jetzt können sie im Glashaus feiern. In Leinefelde verhindert ein Drogeriemitarbeiter Parfumdiebstahl im großen Stil. Die Langfinger hatten Flakons im Wert von rund 2200 Euro eingesteckt. Sie werden verlassen den Markt ohne die Ware, die Polizei ermittelt. Der Budenzauber im Ringau in Leinfelde soll in die nächste Runde gehen, wird aber schnell wegen Sturmwarnung um eine Woche verschoben.

22. Das Eichsfelder El-Gordo-Los verpasst knapp einen Gewinn, drei der fünf Zahlen haben gestimmt. Trotzdem ist man in Deuna und Uder nicht ganz enttäuscht. Allein die Idee sei schon großartig gewesen, sagt Deunas Bürgermeister Alfons Müller (CDU). Sturmtief Zoltan trifft das Eichsfeld und reißt quer durch den Landkreis Bäume um. Die Wehren absolvieren in 13 Stunden 48 Einsätze. Dazu regnet es unablässig. Die Reiselust der Eichsfelder ist ungebrochen, bestätigen mehrere hiesige Busreiseunternehmen. Aber sie blicken mit Besorgnis auf die Anhebung der CO2-Steuer, die Anhebung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie und auf die Inflation. Landrat Henning spricht im Interview über Niederlagen, Erfolge, Wünsche und vor allem die Flüchtlingsproblematik.

23. Es wird wohl als „Weihnachtshochwasser” in die Geschichte eingehen: Im Eichsfeld treten die Unstrut, mitten in Niederorschel die Ohne und bei Beuren und Bodenrode Teile der Leine über die Ufer. Die Feuerwehren und das Technische Hilfswerk sind im Dauereinsatz, leisten 150 Einsätze in 54 Kommunen. Sie schippen unablässig Sandsäcke voll, versuchen zu schützen, was nur geht. Teils werden provisorische Dämme aus Europaletten gebaut, am späten Nachmittag ruft das Land Alarmstufe 3 für das Eichsfeld aus, was aber in der Nacht wieder aufgehoben werden kann. Die Pegel sinken.

24. Die Hochwasserlage entspannt sich weiter, die Arenshäuser und Kirchgänder Kameraden müssen am späten Nachmittag in der Regelschule Wasser aus dem Keller pumpen. Auch werden regelmäßig Kontrollfahrten unternommen. Die restlichen Weihnachtstage verlaufen ruhig und friedlich. Erstmals hat das Hohe Kreuz zwischen Streitholz und Bischhagen eine Beleuchtung bekommen und wird am Heiligabend erstmals „angeknipst“. Es soll ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht sein. Bei gutem Wetter ist es vom Brocken aus zu sehen. Linus Kuhn ist das Weihnachtsbaby, er kommt per Notkaiserschnitt am Heiligabend zur Welt.

25. Am ersten Weihnachtstag entdeckt ein Radfahrer zwischen Siemerode und Heiligenstadt illegal abgelegte Schlachteabfälle. Sofort schaltet sich das Veterinäramt ein, kümmert sich um die Entsorgung und leitet eine Anzeige ein.

27. Das Repariercafé in Leinefelde ist ein voller Erfolg. Erst im Mai hatte es eröffnet, schon über 250 Hilfeersuchen gab es, zahlreiche Ehrenamtliche helfen. Es ist ein voller Erfolg. Die IHK beklagt, dass Unternehmensnachfolgen immer schwieriger werden, Firmen schließen müssen, weil sich niemand findet, der sie weiterführt.

28. Der Eichsfelder Spielwarenhersteller Eitech beklagt einen dramatischen Exporteinbruch nach Russland und China. Aber die Firma will die Vertriebswege ändern und bringt einige Neuheiten auf dem Markt, zum Beispiel Steuerteile in Spielzeugen, die sich per App über das Smartphone steuern lassen. Die Eichsfelder Rettungskräfte bereiten sich auf das Silvesterwochenende vor und stocken teilweise in den Wehren und in der Leitstelle personell auf.

29. In Haynrode geht das Bockwurstwettessen in die nächste Runde und lockt zahlreiche Zuschauer aus ganz Nordthüringen. 18 Männer aus den Landkreisen Eichsfeld, Unstrut-Hainich und Kyffhäuser treten gegeneinander an. Marco Schneeberg holt sich Rekord und Titel mit 18 verspeisten Bockwürsten.

30. Das Eichsfeld-Klinikum zieht eine Geburtenbilanz. Bis zum 20. Dezember kamen 519 Kinder im Eichsfeld zur Welt, 276 Jungen und 243 Mädchen. Damit stieg die Zahl der Neugeborenen im Vergleich zum Vorjahr um 97.

31. Der Jahreswechsel verläuft für die Polizei im Landkreis verhältnismäßig ruhig. Viel zu tun gibt es allerdings für die Kameraden der Heiligenstädter Feuerwehr, die zwölf Mal ausrücken muss.