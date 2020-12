Jahresrückblick Eichsfeld 2020: Das war das erste Quartal

Januar

1. Januar: Der erste Feuerwehreinsatz des Jahres startet um 0.10 Uhr in Heiligenstadt. Silvesterraketen haben gelbe Säcke in Brand gesetzt. Insgesamt müssen die Eichsfelder Wehren in der Neujahrsnacht sieben Mal ausrücken.

2. Januar: Die Bürgermeisterin der Landgemeinde Sonnenstein, Margit Ertmer, verkündet, dass Stöckey ein neues Feuerwehrgerätehaus und Werningerode ein neuen Dorfgemeinschaftshaus bekommen sollen.

4./5. Januar: Zwei Familien verlieren bei Großbränden in Dingelstädt und Wachstedt ihre Häuser. 150 Einsatzkräfte kämpfen am Wochenende gegen die Flammen. Der Sachschaden wird insgesamt auf 400.000 Euro geschätzt. Eine große Spendenwelle für die betroffenen Familien rollt an.

6. Januar: Der Thüringer FDP-Landeschef Thomas Kemmerich ist zu Gast beim Dreikönigstreffen der Liberalen in Heiligenstadt. Er fordert, klare Kante gegen Gewalt von rechts und links zu zeigen.

7. Januar: Per Gemeindebeschluss ist die Gemeinde Bornhagen der Initiative „Hanstein bewahren“ beigetreten. Sie ist aus bürgerschaftlichem Engagement entstanden und wehrt sich gegen Pläne, große Windräder nahe der Burgruine zu bauen. Eine Petition läuft.

8. Januar: Die Naturparkverwaltung Fürstenhagen stellt drei neue Ranger vor.

8. Januar: Die ersten vorbereitenden Maßnahmen für die Sanierung der Fußgängerzone in Heiligenstadt beginnen.

9. Januar: Martin Raabe, Hermann Roth und Monika Riedel werden mit der GuthsMuths-Plakette des Thüringer Bildungsministeriums ausgezeichnet. Diese Würdigung wird nur alle fünf Jahre vergeben.

11. Januar: Der Büttstedter Rassegeflügelverein startet mit der großen Kreisschau in das neue Jahr.

12. Januar: In Bornhagen geht eine Scheune in Flammen auf. Es ist der fünfte Großbrand in dem Dorf seit September 2019. Bei allen Fällen steht schnell Brandstiftung als Ursache fest.

12. Januar: Mit Jonas Hilger verlässt der Chorleiter und Organist von Niederorschel seinen Heimatort. Er will ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren und das Klosterleben von Maria Laach kennenlernen.

13. Januar: Die Dingelstädter Wehr muss zwei Männer aus luftiger Höhe retten. Sie waren auf dem Gelände des Kindergartens in der Poststraße dabei, Bäume zu beschneiden, als ihre Hebebühne den Geist aufgibt. Die Männer sitzen in den Baumkronen fest.

13. Januar: Nachdem am Tag zuvor Nazischmierereien am Bahnhof in Heiligenstadt aufgetaucht sind, nimmt der Staatsschutz die Ermittlungen auf.

14. Januar: Fernseh-Wettermann Sven Plöger ist Stargast des Neujahrsempfangs der Kreissparkasse Eichsfeld in der Leinefelder Obereichsfeldhalle.

15. Januar: Das Worbiser Gymnasium „Marie Curie“ erhält zum vierten Mal das Berufswahl-Siegel.

16. Januar: In der neuen Worbiser Carpinteria wird rauschende Premiere gefeiert. Das erste Konzert bestreitet die Band „ Delta Phonic“ aus New Orleans.

17. Januar: Anna Preiß aus Uder feiert ihren 100. Geburtstag im Knorrschen Haus. Sie hat einst in dem ältesten Haus der Gemeinde, das liebevoll saniert wurde, gewohnt.

18. Januar: Beim Neujahrsempfang der Pfarrgemeinde St. Antonius Worbis wird erstmals eine Ehrenamtsmedaille verliehen. Sie geht an Sandra Schmidt, die Vorsitzende des Pfarreirates, deren Engagement weit über dieses Amt hinausgeht.

18. Januar: Beim großen Nordthüringer Handwerkerball in der Obereichsfeldhalle bestimmen die Themen „Bonpflicht“ und „Meisterprämie“ das Geschehen.

20. Januar: Die Einwohner der Gemeinden Siemerode und Weißenborn feiern gemeinsam den 30. Jahrestag der Grenzöffnung zwischen ihren beiden Dörfern.

22. Januar: Die Agentur für Arbeit, das Staatliche Schulamt und der Landkreis geben den Startschuss für ein gemeinsames Jugendberufsnetzwerk.

22. Januar: Anwohner des Paradieses in Heiligenstadt und auch die Stadt sind sauer über einen verunglückten Baumschnitt in dem Bereich. Die Firma soll nachbessern.

22. Januar: Die Verwaltungsgemeinschaft Uder gründet einen Feuerwehrverband für seine Mitgliedsgemeinden. Ortsbrandmeister für die gesamte VG wird Raphael Hartmann. Es ist das erste Konstrukt dieser Art im Landkreis Eichsfeld.

23. Januar: Das Eichsfeld-Klinikum stellt zwei neue Chefärzte vor.

23. Januar: Das Eichsfeld schmunzelt über einen niedlichen Schreibfehler auf einem Ortschild. In Breitenbach wurde auf dem Ortsausgangsschild beim Wort „Leinefelde“ ein e vergessen. Das Schild wird natürlich ausgetauscht.

24. Januar: Die Ortsdurchfahrt von Wilbich ist fertig, ein Großteil der Haushalte jetzt an das Abwassersystem angeschlossen. Insgesamt sind 2,5 Millionen Euro in das Projekt geflossen.

24. Januar: Ein 25-jähriger Feuerwehrmann wird verdächtigt, die fünf Brände in Bornhagen gelegt zu haben. Das Verfahren läuft noch Ende 2020.

25. Januar: Die Jägerschaft Worbis hat mit Fördermitteln eine Drohne angeschafft und trainiert bei Kirchohmfeld. Das Gerät soll helfen, Tiere in Feldern aufzuspüren, damit sie bei der Mahd nicht zu Tode kommen.

25. Januar: Die Kirche St. Bartholomäus in Hohengandern erhält ihre Turmspitze zurück. Nach der Dachsanierung werden Kugel und Wetterhahn neu aufgesetzt, die Zeitkapsel ist neu gefüllt.

26. Januar: Reiner Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, ist Gast beim Neujahrsempfang der Gemeinde Uder.

28. Januar: Die Fachgruppe Ornithologie hat ein altes Trafohäuschen nahe Heiligenstadt umgebaut und Nistkästen angebracht. Die ersten neuen Bewohner schicken sich an, einzuziehen.

28. Januar: Das Eichsfeld-Klinikum investiert 7,5 Millionen Euro in einen Ersatzneubau am Standort Reifenstein.

30. Januar: Die Sanierung der Wilhelmstraße beginnt. Die ersten Bagger graben.

31. Januar: Gisela Reinhardt aus Bischofferode berichtet direkt aus China, wo sie bei ihrer Familie zu Gast ist, vom Ausbruch des Corona-Virus im Reich der Mitte.

Februar

1. Februar: Heinz Anhalt wird als langjähriger Wehrführer in Heiligenstadt verabschiedet. In seine Fußstapfen tritt Alexander-Raphael Beck.

4. Februar: Beim Maria-Lichtmess-Treffen auf Burg Scharfenstein zeigt sich Landrat Werner Henning (CDU) sehr verärgert, dass die dringende Sanierung der Landesstraße zwischen Martinfeld und Ershausen von der Landesregierung nach hinten geschoben wird.

4. Februar: Erstmals treffen sich Jungbauern des Landkreises zu einem gemeinsamen Stammtisch, um über Probleme zu sprechen.

6. Februar: Bei einem Wohnungsbrand in Worbis wird eine Frau verletzt.

8. Februar: Helga Jungmann, die Direktorin der Regelschule Breitenworbis, geht in den Ruhestand.

10. Februar: Sturm Sabine fegt über das Eichsfeld und sorgt für 35 Feuerwehreinsätze im Kreisgebiet.

11. Februar: Für Matthias Müller aus Brehme ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Er durfte den Soundtrack zu einem Kinofilm komponieren: „Lotti“

12. Februar: In Leinefelde beginnt die Sanierung des „Stadt L“

14. Februar: Acht Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg gehen in die Dorferneuerung, einige von ihnen in einer Planungsgemeinschaft.

15. Februar: Auf der Burg Gleichenstein trainieren das Technische Hilfswerk, Feuerwehren und das Deutsche Rote Kreuz den Ernstfall.

15. Februar: Zwischen Hohengandern und Witzenhausen beginnt an der B80 der Brückenabriss. Die wichtige Verbindung ist für ein Jahr gesperrt, da die beiden Brücken marode sind und den Umleitungsverkehr vom Heidkopftunnel nicht mehr aufnehmen können.

15. Februar: Der Zwinger Karnevalsverein begeht seinen 40. Geburtstag mit einem großen Festumzug.

17. Februar: Die Stadt Heiligenstadt gibt einen Zwischenstand zum Freibad-Neubau. Die günstige Witterung sorgt dafür, dass alles im Zeitplan liegt, der Eröffnung im Mai nichts im Wege steht.

18. Februar: Der Eichsfelder CDU-Landtagsabgeordnete Thadäus König äußert sich in einem Interview mit unserer Zeitung zu den Vorgängen um die Ministerpräsidentenwahl. Thomas Kemmerich (FDP) war mit Stimmen der AfD ins Amt gekommen, aber binnen Tagesfrist wieder zurückgetreten. König spricht von einer großen Fehlerkette.

18. Februar: Die ersten Amphibienschutzzäune für die Krötenwanderung 2020 werden im Landkreis aufgestellt.

19. Februar: Die Gemeinschaftsversammlung der VG Hanstein-Rusteberg wählt mehrheitlich Falko Degenhardt zu ihrem Vorsitzenden. Er hatte das Amt kommissarisch geführt und sich nun gegen drei Mitbewerber durchgesetzt. Man hatte mit der Wahl gewartet, bis klar war, wie die Gebietsreform ausgeht.

20. Februar: Ein Investor will sich in Dingelstädt des alten Lidl-Standortes annehmen. Baubeginn soll seinen Angaben zufolge 2021 sein.

22. Februar: Manfred I. und Heidi I. aus Rüdigershagen sind mit 83 und 82 Lebensjahren das vermutlich älteste Prinzenpaar Deutschlands.

21. Februar: Die Kowo Heiligenstadt teilt mit, dass sie den seit langem leerstehenden „Eichsfelder Hof“ im Herzen der Kreisstadt gekauft hat. Man arbeite nun an Plänen für einen Nachnutzung des traditionsreichen Hotels.

23. Februar: Sturm Yulia fegt über das Eichsfeld und macht am Karnevalshauptwochenende alle Pläne zunichte. Alle Umzüge müssen abgesagt werden, auch der größte der Region in Heiligenstadt. In insgesamt 14 Einsätzen müssen Feuerwehren im ganzen Landkreis umgeknickte Bäume und Strommasten beseitigen.

24. Februar: Beim großen Rathaussturm in Leinefelde verwandelt sich die Obereichsfeldhalle in den Wilden Westen. Abordnungen aus allen Ortsteilen sind gekommen.

25. Februar: Elisabeth Otto und Gerhard Nolte werden mit der Elisabeth-Medaille des Bistums Erfurt geehrt.

26. Februar: In Steinbach gedeihen die Pläne für ein neues Festival. „Ewig jung“ soll im Sommer Größen wie Captain Jack und Culture Beat ins Eichsfeld holen. Doch aus den Plänen wird nichts.

27. Februar: Noch gibt es keinen Corona-Fall im Eichsfeld, aber das Gesundheitsamt beginnt sich vorzubereiten und gibt erste Verhaltenstipps.

27. Februar: Die Landtagsabgeordnete Margit Wagler (Linke) eröffnet ihr Wahlkreisbüro in Heiligenstadt.

28. Februar: Wegen der immer näher rückenden Corona-Fälle wird beim Landkreis ein Krisenstab eingerichtet, das Eichsfeld-Klinikum macht vorsichtshalber eine Station frei.

29. Februar: Die Eichsfelder Sozialdemokraten begehen ihren 30. Geburtstag im Leinefelder Rathaus Wasserturm.

März

1. März: Der Eichsfelder Chor Arcobaleno darf im Erfurter Dom gesanglich die diesjährige Misereor-Fastenaktion eröffnen.

3. März: Ehrenamtliche Helfer starten einen großen Arbeitseinsatz am „Ministerblick“ hoch über Lindewerra. Die Stiftung Naturschutz hat dort einen äußerst seltenen Falter entdeckt, eine Heidekraut-Bodeneule.

3. März: Die Polizei schnappt eine Diebesbande, die zuvor eine Garage in Siemerode leergeräumt hat.

4. März: Raphael Albrecht, gebürtig aus Breitenworbis, erzählt von einem außergewöhnlichen Abenteuer, einem Extrem-Radrennen in Marokko. Auch Markus Stitz aus Heiligenstadt fährt dieses Rennen mit.

4. März: Armin Sülberg ist der neue Geschäftsführer des Eichsfeld-Klinikums. Als Interimsgeschäftsführer soll er die Dinge ordnen, das Haus umstrukturieren und dem Klinikum eine neue Zukunft bereiten. Auch das Thema Zentralneubau oder nicht gehört zu seinen Aufgaben.

5. März: Schüler des Lingemann-Gymnasiums Heiligenstadt holen sich mit einer selbst entwickelten Schul-App den ersten Preis beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“.

6. März: Viertklässler der Heiligenstädter Lorenz-Kellner-Schule entwickeln einen Audioguide für das Literaturmuseum Theodor Storm. Unterstützt wird dieses Projekt von der Landesmedienanstalt und der Kulturstiftung der Sparkasse.

6. März: Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert ist Stargast beim Schlachteessen der Mittelstands- und Wirtschaftsunion in der Birkunger Siechenhalle. Er hält dort eine Brandrede für die Demokratie und erntet stehende Ovationen.

10. März: Hauke Eder aus Großbodungen ist im Deutschen Nationalteam und will bester Jungmaler Europas werden.

11. März: Im Eichsfeld gibt es 28 Corona-Verdachtsfälle, aber noch keine bestätigte Infektion mit dem neuartigen Covid-19-Virus. Eine Diagnostikstelle wird vorbereitet, erste Kommunen stellen geplante Veranstaltungen auf den Prüfstand.

12. März: Der Landkreis erlässt eine erste Allgemeinverfügung bezüglich der Corona-Thematik. Erste Veranstaltungen werden abgesagt, darunter ist auch das Unesco-Kulturerbe Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt.

13. März: Die Wehren der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg stellen ihr neu entwickeltes Feuerwehrkonzept für ihre 14 Mitgliedsgemeinden vor, um die Schlagkraft bei Großschadenslagen zu erhöhen.

13. März: Der Eigentümer der Burg Gleichenstein, Christoph Weidner, kämpft weiter um eine Trinkwasserversorgung für das stark sanierungsbedürftige Gemäuer.

13. März: Es gibt im Landkreis den ersten betätigten Corona-Fall, weitere Krisenmaßnahmen werden getroffen, erste Behörden schließen die Türen für den Publikumsverkehr.

14. März: Die ersten 342 von geplanten 1000 Bäumen werden bei Gernrode gepflanzt.

15. März: Der zweite Coronafall im Eichsfeld wird diagnostiziert. Weitere Veranstaltungen werden abgesagt, auch die ersten Gottesdienste fallen aus.

16. März: In Schönau machen sich Anwohner Luft, die seit Jahren für einen funktionierenden Hochwasserschutz kämpfen, aber vergeblich auf Fördermittel hoffen.

16. März: Weitere Einschränkungen werden im Landkreis nötig, die Sporthallen werden geschlossen, Hochzeitsfeiern dürfen nur noch mit acht Gästen stattfinden, die Behörden schließen endgültig die Türen, Termine gibt es nur noch nach Vereinbarung.

17. März: Gastwirte rechnen mit Einschränkungen, die Wohnungsunternehmen fahren ein Notprogramm.

17. März: Die Schulen sind zu.

18. März: Das Wirtschaftsforum Eichsfeld hat mit Christian Hotze einen neuen Vorsitzenden.

19. März: Marko Grosa (CDU), Bürgermeister von Leinefelde-Worbis, fordert mehr Rückhalt vom Landkreis zum Thema Landesgartenschau und sagt, dass der Kreis die Finanzlage der Einheitsstadt verzerrt darstelle.

20. März: Der Lockdown beginnt. Geschäfte und Gaststätten sind zu, nur der Lebensmittelhandel und systemrelevante Einrichtungen dürfen unter massiven Einschränkungen offen bleiben.

22. März: Die Fallzahl der Corona-Neuinfektion im Eichsfeld steigt auf 16.

23. März: Dietmar Litzkow übernimmt die Unfallchirurgie im Eichsfeld-Klinikum.

23. März: Entlang des Radweges in Teistungen werden LED-Laternen installiert. Das war vielfacher Bürgerwunsch.

25. März: Die ersten Hilfsaktionen im Eichsfeld starten, zum Beispiel Einkaufsangebote. Die Fallzahl steigt auf 31, Reiserückkehrer müssen in Quarantäne.

26. März: Das Team des Bärenparks Worbis sorgt sich um das Überleben der Einrichtung und der Tiere. Sämtliche Pläne werden auf Eis gelegt.

26. März: Die Stadt Leinefelde-Worbis lässt erste Schutzmasken nähen.

29. März: Manuela Beckmann übernimmt zum 1. April die Arztpraxis in Geisleden von ihrer Mutter Mechthild. Diese will noch zwei Jahre mitarbeiten.

29. März: Die neugebaute Straße von Uder in Richtung Lenterode wird zur Krötenfalle. Naturschutzbund und Anwohner werfen dem Landesamt für Bau und Verkehr Planungsfehler vor.

30. März: Das St.-Josefshaus in Niederorschel investiert vier Millionen Euro in das Seniorenheim. 19 weitere Plätze sind geschaffen, auch eine neue Kapelle wurde gebaut.

30. März: Auf einem Eichsfelder Autobahnrasthof wird ein lebloser Lkw-Fahrer in seinem Führerhaus entdeckt. Die Polizei kann Fremdverschulden schnell ausschließen.

30. März: Die Caritas unterbreitet erste Hilfsangebote wie Onlineberatungen, Hilfsfonds und warme Mahlzeiten.

31. März: Die Kowo bereitet die coronabedingte Stundung der Mietzahlungen vor.

31. März: Die Zahl der Corona-Fälle im Eichsfeld steigt auf 52 an.